Marbach/Bottwartal Region setzt weiter auf Bottwartalbahn

Unabhängig von der endgültigen Streckenführung würde sich der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl wünschen, dass die Bemühungen um eine Reaktivierung der Bottwartalbahn wieder Fahrt aufnehmen. „Wir standen dem immer aufgeschlossen gegenüber und begrüßen es ausdrücklich, dass das als dringlich angesehen wird“, betont er. Nicht umsonst lasse man derzeit prüfen, ob die Trasse auf eigener Gemarkung verschwenkt werden kann. Hintergrund ist, dass die Stadt über weitere Gewerbe- und Wohnbauflächen nachdenkt, die an der derzeit freigehaltenen Strecke liegen. Die Suche nach einer alternativen Route „ist mit ein Zeichen, dass wir die Trasse auf jeden Fall aufrechterhalten wollen“, erklärt er. Patrick Holl kann sich auch vorstellen, dass die standardisierte Bewertung der Strecke nun positiv ausfallen würde – nachdem das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einer Analyse von 2004 einen Wert von unter 1,0 ergeben hat, womit eine Förderung des Projekts nicht in Aussicht war. Es hätten sich in der Zwischenzeit doch einige Parameter geändert, gibt Patrick Holl zu bedenken und verweist auf die dynamische Entwicklung in den Großräumen rechts und links von Beilstein mit vielen neuen Arbeitsplätzen. Die Chance auf ein potenziell höheres Fahrgastaufkommen sei also vorhanden. Allerdings: Zunächst müssten die betroffenen Gemeinden gemeinsam für das Projekt eintreten.

Und diese gemeinsame Linie ist derzeit nicht unbedingt in Sicht. So hält beispielsweise der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch den Zeitpunkt für nicht reif, ein neues Gutachten in Auftrag zu geben. Der Landkreis Ludwigsburg habe derzeit mit der Stadtbahn andere Prioritäten gesetzt, sagt er. Wenn sich die Verantwortlichen dann in einigen Jahren vielleicht der Bottwartalbahn zuwenden, wäre die Expertise schon wieder veraltet.

Außerdem müsse man sich auch fragen, ob das Projekt auf der vorgesehenen Strecke überhaupt noch machbar wäre. In Murr stünden nur zehn Meter von den möglichen Schienen entfernt Häuser, stellt Torsten Bartzsch fest. Die Umgehungsstraße müsste zudem an zwei Punkten überwunden werden, der Steppi-Kreisel in Steinheim sei inzwischen geschaffen worden und wäre wohl auch im Weg. Dazu kämen die hohen Kosten. Murr würde überdies an einer Stelle angebunden, die nicht ideal wäre. Es sei dann für viele Pendler attraktiver, gleich zur S-Bahn nach Benningen zu fahren. „Da stellt sich die Frage, ob das für uns dieselbe Bedeutung wie für das obere Bottwartal hat“, fasst Torsten Bartzsch zusammen. Allerdings habe sich die Gemeinde auch nie komplett gegen das Vorhaben gesperrt.

Genauso wenig wie die Stadt Steinheim. Deren Bürgermeister Thomas Winterhalter hielte die Bottwartalbahn aus verkehrspolitischer Sicht für sinnvoll. „Für die Region wäre das ein Plus.“ Vor allem, wenn man die Probleme betrachte, die mit dem Individualverkehr einhergehen. Die Umsetzung werde jedoch schwer, gibt er sich keinen Illusionen hin. „Da müssten dicke Bretter gebohrt werden.“