Marbach/Bottwartal Reformation: Alle haben frei – aber was steckt dahinter?

Der Reformationstag ist diesmal ein bundesweiter Feiertag – das heißt, alle freuen sich über die Freizeit, aber wissen vermutlich wenig über Martin Luther. Ist das nicht eigenartig?

Gerade heute habe ich eine Statistik gelesen, nach der „nur“ sechs von zehn Deutschen mit dem 31. Oktober den Reformationstag verbinden. Das sind 60 Prozent! Ich hätte so viel nicht erwartet. Religion und Kirche sind nur noch für wenige ein interessantes Thema. Freizeit ist wichtiger. Trotzdem würden sich viele als „christlich“, „evangelisch“, im Zweifelsfall sogar „gläubig“ bezeichnen.

Es gibt in unserer Gesellschaft viel weniger Menschen mit kirchlicher Bindung als früher. Wie kann dieser Feiertag trotzdem für sie wertvoll werden?

Zum einen, weil er sehr viel mit unserer Geschichte und Kultur zu tun hat. Ohne die Reformation bleibt die spätere deutsche, ja die europäische und auch mindestens die amerikanische Geschichte unverständlich. In den Gottesdiensten an diesem Feiertag wird hoffentlich deutlich werden, was die Reformation auch mit uns zu tun hat.

Sollten es sich die Menschen nicht im Sinne einer christlichen Freiheit einfach gut gehen lassen?

Wir verstehen unter „Freiheit“, dass wir tun können, was wir wollen, und nichts tun müssen, was wir nicht wollen. Luther hat darunter aber ganz selbstverständlich verstanden, dass wir für Gott leben – am Feiertag und im Alltag – und dass wir unsere Pflichten gegenüber den Mitmenschen und im Staat wahrnehmen.

Christsein funktioniert ohne Gemeinschaft mit anderen nicht so gut – leben wir in einer Zeit, in der man als Christ erst mal Einzelkämpfer ist, aber dann doch in seinem beruflichen oder privaten Umfeld viel von dem erfahren kann, um das es Luther ging?

Der erste Satz ist zunächst mal eine Behauptung, die ich natürlich teile. Obwohl Luther das Individuum gegenüber der Gemeinschaft in der Kirche sehr in den Mittelpunkt gestellt hat („ich kann nicht anders“ – „mein Gewissen“!), war ihm doch klar, dass Christen einander brauchen.

Luther lebte in einer Zeit, in der die Kirche auf Abwegen war: Stichwort Ablasshandel, der Einzelne musste für sein Heil etwas leisten: Wie übertragbar ist die damalige Konstellation auf heute?

„Heil“ im Sinne von „mit Gott wieder im Reinen sein“ interessiert vordergründig viele nicht. Man möchte mit der Mehrheit der Menschen um einen herum gut auskommen und von ihnen angesehen sein. Dafür kann und muss man auch heute einiges leisten, und das kostet auch Zeit und Geld! Aber im Hintergrund steht doch die offene Frage, ob es jenseits dieser Welt noch etwas gibt: „jenes höhere Wesen, das wir verehren“, wie Heinrich Böll sagte. Da ist nicht nur für die reformatorischen Kirchen in unserem Land heute klar: Das kriegst du umsonst, geschenkt, aus Gnade – wenn du es willst.

Sehen Sie in der heutigen Zeit ähnliche Tendenzen wie damals, als man meinte, sich das Heil erkaufen zu müssen? Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, in welcher der Einzelne unter der Last eines Nützlichkeits- und Produktionszwanges mitunter schwer zu schleppen hat, es gibt auch viel Sozialabbau.

Nun, zunächst müssen wir im Vergleich mit damals doch sagen: Es hat sich sehr viel verändert, auch durch die Reformation! Im Jahr 1514 haben die oft leibeigenen Bauern in Württemberg einen Krieg mit dem Adel angefangen, weil sie einfach keine Zukunft mehr sahen. Heute leben wir in einem Sozialstaat – aber Sie haben insofern Recht, als es für sehr viele sehr schwer ist, sich dem dauernden Druck und Zugriff durch „die Firma“ zu entziehen.

Luther hat die Kirche wieder zurückgeführt auf ihre Ursprünge: Christus-Glaube und Bibel, allein Gottes Liebe zählt. Wie stark sehen Sie Ihre eigene Kirche hier in Marbach und im Bottwartal an diesen zentralen Merkmalen orientiert?

Der Weg, den Luther damals gewiesen hat, ist meines Erachtens auch heute noch der richtige. Wir müssen uns frei machen von dem verbreiteten „Haben-ist-Sein“-Denken. Wenn wir im Kirchenbezirk Marbach eine Umfrage machen würden, würden sicher alle Gemeinden sagen, dass ihnen der Glaube an Christus, die Heilige Schrift und die Liebe Gottes überaus wichtig sind. Das freut mich natürlich! Aber ich frage auch nach der Konkretion, nach der Umsetzung in Punkten, wo es schwierig wird und an die eigene Substanz geht. Da fällt mir kirchlich der Pfarrplan 2024 ein. „Wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben“, heißt es im Neuen Testament. Wo ist die Gemeinde, die auf Pfarrstellenanteile, die ihr „laut Pfarrplan“ zustehen, verzichtet, damit die Nachbargemeinde besser leben kann?

Was können Christen aller Konfessionen tun, um den diesjährigen Reformationstag angemessen zu verbringen?

Ich finde, sie sollten sich auf ihre gemeinsame Wurzel besinnen, auf Jesus von Nazareth. Klar wäre es schön, wenn das in Gottesdiensten geschähe; aber wer bei sich zu Hause etwas tun will, könnte die alte Bibel hervorkramen und sich eine Stunde Zeit nehmen, um das Evangelium des Johannes oder des Markus zu lesen. Und darüber nachdenken, ob das nicht doch etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben könnte.

Halloween-Feiern sind an dem Abend dieses gesetzlichen Feiertages erlaubt – ist das für Sie okay?

Wir leben zum Glück in einer freien Gesellschaft. Da darf man auch Dinge tun, die andere – ich zum Beispiel – für überaus dumm halten. Hinter Halloween kommt aber nach meiner Überzeugung etwas zum Vorschein, was viele längst für erledigt hielten: die Sehnsucht der Menschen im 21. Jahrhundert nach mehr Dingen zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.

In Zusammenhang mit dem einmaligen Gesamtfeiertag zur Reformation 2017 wird auch ein muslimischer Feiertag, der allen einen freien Tag ermöglicht, diskutiert. Sollte gelten: Gleiches Recht für alle – oder haben Sie da Vorbehalte?

Eine schwierige Frage! Man müsste klären, was „alle“ in Zahlen oder Prozenten ausgedrückt bedeutet. Der weltanschaulich neutrale Staat, der aber doch eine Leitkultur hat und kennt, muss sich das gut überlegen. Auch die Mitglieder von Sportvereinen könnten dann einen Tag für sich verlangen. Die Arbeitgeberseite wird sicher keinem neuen Feiertag ohne Kompensation zustimmen. Immerhin wurden in den vergangenen Jahrzehnten evangelischerseits der Reformationstag und der Buß- und Bettag zugunsten gesellschaftlicher Anliegen aufgegeben.

Können Sie verstehen, wenn Mitglieder der Kirchen einen solchen muslimischen Feiertag sogar als Bedrohung ansehen?

So für sich genommen: nein. Aber wenn man darin nur einen ersten Schritt sieht, dem viele andere folgen sollen, kann ich das verstehen.

Wie stark wäre Martin Luther an einer christlichen Leitkultur in Deutschland interessiert?

Ich habe Probleme, wenn es darum geht, spekulativ die Meinung eines Verstorbenen zu erheben. Klar ist: Luther kannte es nicht anders.

Die Rolle der Frau ist hierzulande einer andere als in muslimisch geprägten Ländern. Gehört der Islam trotzdem zu Deutschland?

Fakt ist: Bei uns leben ein paar Millionen Muslime. Sie sind unter anderem hier, weil frühere Generationen sie eingeladen haben, als Arbeitskräfte zu uns zu kommen. In diesem Sinne gehört der Islam wie auch andere nichtchristliche Religionen zu Deutschland als die Gesamtüberzeugung, die diese Menschen mitgebracht haben. Es ist uns nicht gelungen als Christen so überzeugend zu leben, dass sie selbst Christen hätten werden wollen. Umgekehrt aber bliebe unser Land Deutschland, wenn es keine Muslime hier geben würde. Ich finde wichtig: Wer sich entscheidet, bei uns zu leben, muss akzeptieren, dass hier manches anders läuft als etwa in der Türkei oder in Nordafrika. Es ist Aufgabe der Politik, dieses schwierige Miteinander zu regulieren.

Anders herum gefragt: Was hätte Luther gegen Rassismus, Nationalismus und Populismus einzuwenden?

Luther hatte einen anderen Blick auf die Dinge. Für ihn stand die Frage im Vordergrund: „Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ Wie kommt jeder einzelne Mensch mit Gott ins Reine? Er war von einer Gleichwertigkeit der Religionen weit entfernt. Deshalb hatte er lange vor dem Missionszeitalter des 18./19. Jahrhunderts Mission im Blick, aber nicht im Sinne von „Ausbreitung des Christentums“ – das hat schon bei den Sachsen nicht funktioniert – , sondern im Sinne von Bemühung um Überzeugung. Ich finde es auch schwierig und ahistorisch, Reizworte wie die, die Sie nennen und die eine lange Geschichte haben, ins 16. Jahrhundert zu projizieren.

Sehen Sie den Reformationstag von der katholischen Kirche angemessen gewürdigt?

In Deutschland: auf jeden Fall! Ich wundere mich manchmal darüber, wie „reformatorisch“ manche katholischen Kollegen sind. Aber die katholische Kirche ist eine Weltkirche. In Belgien, Südtirol, Spanien oder Südamerika, manchmal auch schon im schwäbischen Oberland, sehen die Dinge völlig anders aus, längst nicht so „lutherkompatibel“.

Wie werden Sie persönlich den Reformationstag verbringen?

Wir laden zu einem Festgottesdienst in die Marbacher Hauptkirche, die Alexanderkirche, ein, die um die Jahrzehnte von Luthers Geburt herum gebaut wurde. Der Reformationstag soll keinen musealen Charakter haben, sondern 2017 stattfinden – nicht ohne Rückblick auf Luther allerdings. Uns war wichtig, dass wir auch kirchenmusikalisch nicht bei Luther stehenbleiben. Wir schlagen einen Bogen bis in unsere Zeit. Anschließend gibt es einen kleinen Empfang mit Stimmen ökumenischer Partner und des Bürgermeisters, die uns grüßen und uns ruhig auch etwas ins Stammbuch schreiben sollen. Der Nachmittag gehört meiner Frau. Am Abend werden wir vielleicht einen Lutherfilm ansehen.