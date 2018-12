Marbach/Bottwartal Private Hilfsdienste sind „weitgehend nicht mehr im Boot“

Die intensive Suche mit Personensuchhunden, so genannten Mantrailern, ist zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich – erst recht nicht immer auf Anhieb. Wenn ein Hund die vermisste Person nicht findet, werden laut der Landesarbeitsgemeinschaft Rettungshunde Baden-Württemberg (LAGRH-BW), in der neun Rettungshunde führende Organisationen vom Arbeiter-Samariter-Bund bis zum THW organisiert sind, mehrere Mantrailing-Teams zur Kontrolle eingesetzt und das Ergebnis so verifiziert. Im Fall von Cäcilia P. wurden laut Polizeisprecher Peter Widenhorn nur am ersten Tag Suchhunde eingesetzt, am Waldstück, in dem sie Monate später gefunden wurde, überhaupt nicht. „Der Polizeitrailer nimmt sich oft nicht die Zeit, weil die auch ohne die Suche nach vermissten Senioren genügend Arbeit haben,“ sagt die Steinheimerin Gaby Hess, Hundeführerin eines Mantrailers beim Deutschen Roten Kreuz Ludwigsburg.