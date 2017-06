Marbach/Bottwartal Preisgekrönte Tropfen

Marbach/Bottwartal - Wer bei einer Landesweinprämierung des Weinbauverbandes Württemberg absahnt, kann sich freuen. Die Auszeichnung bedeutet aber auch jede Menge Arbeit: Zum einen natürlich im Vorfeld, schließlich macht sich ein preisgekrönter Wein nicht von selbst. Um eine Auszeichnung zu bekommen, muss in Wengert, Keller und Co. Einiges an Einsatz eingebracht werden. Zum anderen machen aber auch die Preismünzen selbst G’schäft. Denn die glänzenden Aufkleber müssen hundert- und tausendfach einzeln auf die prämierten Flaschen geklebt werden.