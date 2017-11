Marbach/Bottwartal Neuer Anlauf für die Bottwartalbahn

Marbach - Marbach - Für Hans-Joachim Knupfer ist es ein Freudentag. Der Gründer der Bürgeraktion Bottwartalbahn, im Hauptberuf bei den Stuttgarter Straßenbahnen SSB beschäftigt, kämpft seit vielen Jahren für die Bahnstrecke von Marbach über Beilstein nach Heilbronn. Nun gibt es positive Signale: Der künftige Nahverkehrsplan der Region räumt dem Projekt eine hohe Priorität an. Noch wichtiger: Die Bürgermeister der Kommunen an der Strecke und die Landräte von Ludwigsburg und Heilbronn ziehen an einem Strang.