Marbach/Bottwartal Neue Strukturen ändern einiges

Dies könnte sich allerdings ändern, wenn zum 1. Juli 2019 die zukünftige Forstorganisation ihre Arbeit aufnehmen wird. „Forstliche Betreuungsangebote für die Kommunal- und Privatwälder auf Ebene der Landratsämter“ soll es „grundsätzlich“ weiterhin geben. Ein wichtiges Thema ist die Forstbewirtschaftung, die neu geregelt werden soll. Ein bislang noch internes Konzept sieht vor, dass die Waldbesitzer wie die Kommunen einen zentralen Dienstleister oder auch private Unternehmen mit der Forstbewirtschaftung beauftragen können. Der Vorteil von mehr Konkurrenz in der Waldbewirtschaftung, so ein Gutachten im Auftrag der Landesregierung, seien geringere Kosten beispielsweise bei der Holzernte und –aufbereitung.

Im Rems-Murr-Kreis werden Bürgermeister und Waldbesitzer bereits Ende November über die wahrscheinlich kommende Neuregelung informiert. Im Landkreis Ludwigsburg ist eine solche Informationsveranstaltung nicht vorgesehen. „Das Landratsamt informiert die waldbesitzenden Kommunen regelmäßig bei den Bürgermeisterversammlungen über das Thema und den aktuellen Stand“, so Pressesprecher Andreas Fritz. Aus der Bürgermeisterversammlung heraus habe sich in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Forsten eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Neuorganisation der Waldbewirtschaftung angeht. Bei der Marbacher Stadtverwaltung möchte man an Bewährtem festhalten. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Bewirtschaftung beim Landkreis angesiedelt bleibt“, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim. Die kleinteiligen Verhältnisse im süddeutschen Raum würden eine Unternehmensstruktur kaum möglich machen. Auch in Oberstenfeld ist man gespannt, wie die 800 Hektar Wald der Kommune in Zukunft verwaltet werden. „Wir sind sehr zufrieden, wie es mit der Forstverwaltung läuft“, sieht Bürgermeister Markus Kleemann keine Notwendigkeit zur Veränderung.