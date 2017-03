Marbach/Bottwartal Musikschule leidet unter hohen Gebühren

Zum einen bemängelte sie, „dass wir leider keine eigenen Unterrichtsräume in Marbach haben“. Das erschwere die Organisation. Zum anderen bedrücken sie die hohen Gebühren, mit der man kreisweit an der Spitze liege. So habe es zum 1. Oktober 2016 eine „kräftige Erhöhung“ gegeben – mit entsprechenden Konsequenzen. „Es gingen etliche Beschwerden von den Eltern und auch Kündigungen ein. Viele orientieren sich um und gehen zu umliegenden Musikschulen“, stellte Bärbel Häge-Nüssle fest.

Die hohen Tarife der Musikschule Marbach-Bottwartal sorgen aber nicht nur für sinkende Schülerzahlen. Sie wirken sich auch auf Kooperationen aus. So hat das Friedrich-Schiller-Gymnasium die Zusammenarbeit bei den Bläserklassen gekündigt. Für die aktuellen Fünfer mache das FSG schon mit einem anderen Partner gemeinsame Sache, sagte Häge-Nüssle. „Die haben sich für eine kostengünstigere Lösung entschieden.“ Ob man fürs kommende Schuljahr wieder zusammenfinde, sei unklar. Das bestätigt Christof Martin, Leiter des FSG, auf Nachfrage. Mit den Tarifen der Musikschule Marbach-Bottwartal habe man das Projekt nicht mehr kostendeckend betreiben können – und sich deshalb nach einem neuen Partner umgeschaut und mit der Großbottwarer Musikakademie Staudenmaier für die aktuellen Fünfer auch gefunden. Das Zusammenspiel mit der Musikakademie habe sich bislang bewährt. Falls sich daran nichts ändere, werde man an der Kooperation auch beim nächsten Jahrgang festhalten.