Marbach/Bottwartal Lange Gesichter statt Tor-Jubel

Etwas kleiner, aber sehr gemütlich ist das „Public Viewing“ im Gemeindehaus in Rielingshausen. „Wir machen das seit 2008 bei jeder Europa- und Weltmeisterschaft“, erklärt Pfarrer Eberhard Weisser, der das Trikot der erfolgreichen WM vor vier Jahren in Brasilien trägt. Aus dem gemeinsamen Fußball-Schauen hat sich ein richtiges kleines Fest entwickelt, das aber kein Gewinnstreben in sich trägt. „Wir machen das alles hier beinahe zum Selbstkostenpreis.“

Als Überraschung gibt es in der Halbzeitpause für die vielen Kinder ein Eis, die sich gerne im Torwandschießen versuchen. So hat der lahme Kick wenigstens noch ­seine süße Seite. „Die Erwartungen sind hoch“, hatte Weisser vor Beginn noch ­formuliert. „Mit dieser Last, den Titel zu verteidigen, muss die deutsche Nationalmannschaft klarkommen.“ Das Bibelwort „Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen“ gab der evangelische Pfarrer den Nationalspielern mit auf den Weg, „auch wenn es eine Abwehrmauer ist“.

Bei dem anschließenden Spiel mögen dem einen oder anderen Zuschauer dann doch eher unchristliche Gedanken gekommen sein. „Wir lieben den Nächsten und auch unsere Gegner, aber nur, wenn wir ein Tor mehr haben“, sagt einer und schmunzelt.

Damit es zum Titel reicht, sind nicht nur in Rielingshausen einige Gebete notwendig. Am 15. Juli ist jedenfalls ein Gottesdienst mit dem Thema Fußball geplant, und das Finale um 17 Uhr sollte dann ­lauten, so zumindest der fromme Wunsch der Fans: Deutschland gegen Brasilien.