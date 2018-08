Marbach/Bottwartal - Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg warnt in einer Pressemitteilung am Montag vor erhöhten Ozon-Werten. Sie rechnet für Montagnachmittag in Teilen von Baden-Württemberg mit Werten über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter. Laut Apothekenumschau bildet sich das Ozon-Gas in Bodennähe verstärkt, wenn es sonnig und heiß ist. Folgen der erhöhten Ozonbelastung können unter anderem Hustenreiz, Atembeschwerden und Kopfschmerzen sein.