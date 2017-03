Marbach/Bottwartal Ladestellen für E-Autos sind im Kommen

So sind die Planungen in der Schiller-Stadt selbst schon weit vorangeschritten. Der Gemeinderat hat im Grundsatz bereits beschlossen, eine Ladestelle zu errichten. Das Wo will das Gremium demnächst klären. Ungewiss ist jedoch, ob auch in Rielingshausen in absehbarer Zeit Strom gezapft werden kann. Dafür macht sich vor allem Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD stark. „Es gibt einfach viele Leute, die keine Garage haben“, erklärte sie jetzt im Ortschaftsrat. Deshalb wäre es aus ihrer Sicht sinnvoll, sich näher mit dem Thema zu befassen. Sie plädierte dafür, sich die Entwicklung in Marbach anzuschauen und dann vielleicht auch in Rielingshausen tätig zu werden. „Wenn die Zahl der E-Autos Jahr für Jahr zunehmen sollte, muss man sicher darüber diskutieren, ob man in Rielingshausen eine Ladestation errichtet“, erklärte der Bürgermeister Jan Trost. „Noch ist die E-Mobilität hier aber dünn gesät“, stellte er fest. Man müsse die Situation nun einfach beobachten.

Fix ist hingegen, dass sich die Gemeinde Murr um Zuschüsse für die Errichtung einer Ladesäule mit zwei Anschlüssen bewirbt. Der Antrag auf Förderung aus einem Bundesprogramm sei gestellt, berichtet der Bürgermeister Torsten Bartzsch. „Es ist angedacht, am Rathaus eine öffentliche Schnellladestation zu schaffen.“ Wobei er davon ausgeht, dass das Projekt auch realisiert wird, wenn die Kommune keine finanzielle Unterstützung aus Berlin erhalten sollte. Die Frage sei ja, ob man mit den Strom-Tankstellen warten soll, bis genügend E-Autos auf den Straßen unterwegs sind – oder besser den umgekehrten Weg wählt und zunächst die entsprechende Infrastruktur bereitstellt. „Wir haben uns dafür entschieden, mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Torsten Bartzsch. Das gilt auch für die Zukunft. So will die Gemeinde vor dem Kauf von Gemeinde-Fahrzeugen abwägen, ob auf moderne E-Technik vertraut werden soll.