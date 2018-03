Marbach/Bottwartal Kirchenasyl wird nur in Notfällen gewährt

Wegen dieser rechtlichen Konsequenzen erleben die Beteiligten den Umgang mit dem Fall als äußerst heikel. „Wir sind als Verein raus, es ist die private Sache von Spielern“, sagt zum Beispiel der Vorsitzende des Fußballclubs, in dem der Iraner mitgespielt hat. Auch wenn jetzt eine „chaotische Lage“ entstanden sei, schätze man den Menschen: „Er ist kein Überfußballer, aber ein netter Kerl, und er hat unsere Werte verstanden: Er war etwa bei Papiersammlungen dabei und hat auch sonst viel geholfen.“ Ähnlich äußert sich der Vorsitzende des Kirchengemeinderats: „Er ist bei uns getauft worden, er war bei uns in den Jugendgruppen aktiv, hat im Kirchenchor mitgesungen und kam in die Gottesdienste: „Wir konnten nicht einfach wegschauen.“

Erschwert wird der Fall dadurch, dass der junge Mann eigentlich schon abgeschoben war. Da er über Italien nach Deutschland eingereist war, wurde er nach Italien gebracht, kehrte aber illegal wieder zurück. Laut Dublin-Abkommen müsste in Italien über seinen Asylantrag entschieden werden. Was dem Mann dort aber widerfuhr, ist unklar. „Er war auf der Straße und ist ausgeraubt worden“, hat der Kirchengemeinderatsvorsitzende erfahren, der zugibt, dass sich durch die illegale Rückkehr des Mannes eine schwer zu lösende Situation ergeben habe. Ob sein Fall in Deutschland, statt in Italien entschieden werden könne, sei offen.

Ein dauerhaftes Bleiberecht wird durch ein Kirchenasyl nicht zu erzwingen sein. Das läge auch gar nicht in der Absicht eines solchen Schrittes, betont Heinz-Werner Neudorfer, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Marbach. Er sieht den Sinn des Kirchenasyls darin, dass Zeit gewonnen wird, in Härtefällen noch einmal gewissenhaft alle Umstände zu prüfen. „Wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann entscheidet, muss das eine Kirchengemeinde letztlich akzeptieren.“

Aufseiten der Landeskirche befasst sich der Asylpfarrer Joachim Schlecht mit der komplexen Materie, die für viele Pfarrer bisher nur rein theoretischer Natur war, jetzt aber an Aktualität gewinnt. „Ich bekomme täglich Anrufe von Menschen, die Kirchenasyl für jemanden beantragen wollen.“ Die Kirche könne aber nur „besondere Härtefälle“ akzeptieren, bei denen Leib und Leben bedroht oder unzumutbare Härten zu ertragen seien. Das könnte etwa auf Frauen zutreffen, die aufgrund der Dublin-Abkommen nach Italien oder andere Länder abgeschoben werden sollen, aber dort zur Prostitution gezwungen werden könnten. Für solche Schicksale gebe es im Rahmen der Asylverfahren eine Härtefallkommission, die aber nicht für innereuropäische Abschiebungen im Rahmen der Dublin-Gesetze zuständig sei. Hier beurteile allein das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Fälle. Dadurch ergebe sich eine Lücke, in der Kirchenasyl sinnvoll sein kann, wenn etwa ein Einzelfall noch einmal geprüft werden müsse. Inzwischen werde in Länder wie Griechenland oder Ungarn gar nicht mehr abgeschoben, „da dort Flüchtlinge in Gefängnisse eingesperrt werden oder unter unwürdigen Verhältnissen leben müssen“.

Überhaupt sei es wichtig, gegenüber den staatlichen Behörden voll transparent zu sein, teilt Schlecht mit. Es bringe nichts, abgelehnte Flüchtlinge zu verstecken. „Es gibt seit dem 19. Jahrhundert kein Recht auf Kirchenasyl mehr, es ist ein Akt der Barmherzigkeit und sollte nur in Ausnahmefällen angewendet werden“, sagt Joachim Schlecht. Auf dieser Basis akzeptiere der Staat die Kirche als Partner.

Würde ein Flüchtling untergebracht, darf er laut Schlecht die Kirche, das Gemeindehaus oder das Pfarrhaus nicht verlassen. Eine Kirchengemeinde übernehme eine hohe Verantwortung, wenn sie die Person mit Nahrung, Kleidung und medizinischen Leistungen versorge sowie im Behördenverkehr unterstütze. „Manche Kirchenasyle dauern nur drei Tage, andere länger als ein Jahr.“ Es sei die Ultima Ratio, wenn alle anderen Rechtsmittel ausgeschöpft seien.