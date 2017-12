Marbach/Bottwartal Jahresprogramm ab sofort online

Zur besseren Orientierung dient dabei eine Filterfunktion. Mit deren Hilfe ist schnell erkennbar, dass die Aktivitäten rund ums Klettern einmal mehr zahlenmäßig am stärksten vertreten sind. In der dunklen Jahreszeit zieht es die Kraxler eher in die Halle, im Frühjahr gerne in nahe gelegene Mittelgebirge und im Sommer dann auf Klettersteige oder klassische Routen in den Hochalpen. Dem steht das seit Jahren wachsende Wanderangebot kaum nach. Als echter Renner haben sich dabei die monatlichen Touren der Ortsgruppe Bietigheim in der Region erwiesen. Aber auch der Vorsitzende Roland Fischer hat noch einmal die Schulbank gedrückt und organisiert als Naturpark-Ranger inzwischen Touren im Stromberg und im Nordschwarzwald.