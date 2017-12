Marbach/Bottwartal Hinweise zum Feuerwerk

Beim Abfeuern von Raketen sollte man einen ausreichenden Abstand zu Gebäuden und Fahrzeugen ebenso berücksichtigen wie einen sicheren Standplatz und eine sichere und senkrechte Flugrichtung (hierbei kann zum Beispiel eine leere Flasche in einem Flaschenkasten wertvolle Dienste leisten). Bei starkem Wind sollte das abfeuern von Raketen unterbleiben.

Zum Schutz vor möglichen Brandgefahren durch Raketen und Feuerwerkskörper sollten Gegenstände und Unrat von Balkonen, Terrassen und aus Hauseingängen entfernt sowie Türen und Fenster geschlossen werden. Für den Notfall sollte Löschmittel (zum Beispiel ein Feuerlöscher oder ein gefüllter Wassereimer) bereitstehen. In verschiedenen Städten und Gemeinden, zum Beispiel in Marbach, ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern in den Altstädten zum Schutz vor Bränden verboten. Grundsätzlich ist das Abbrennen von Feuerwerksartikeln ausschließlich in der Zeit vom 30. Dezember um 0 Uhr bis 1. Januar um 24 Uhr erlaubt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Verletzungen von Menschen oder Bränden kommen, stehen die Feuerwehren und die Rettungsdienste rund um die Uhr unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112 für die Bürger zur Verfügung.