Marbach/Bottwartal - Leise rieselt der Schnee vom Himmel. Die Schillerstadt schmückt sich mit einer dicken Schneeschicht. Sanfter Lichterschein erhellt die Altstadt. Unter dem Abendhimmel leuchten die Buden festlich, und ein Karussell voll lachender Kinder dreht sich im Vordergrund. Ein Bild, das Sehnsucht nach Weihnachten und ein paar besinnlichen Tagen auslöst. Umso besser, dass die Zeichnung sogar durch die gesamte Adventszeit begleiten kann. Denn sie ziert den diesjährigen Adventskalender des Lions Club Bottwartal. Das Motiv stammt dabei aus dem Aquarellstift des Marbacher Zeichners Uli Fiechtner.

„Weihnachten hängt für mich mit Nostalgie zusammen“, erklärt Fiechtner die Wahl seines Motivs. Die weihnachtliche Szene habe er aus seiner Erinnerung heraus zu Papier gebracht. „Früher war viel mehr los und die Altstadt belebter“, erinnert er sich an vergangene Weihnachtsmärkte zurück. Den habe er zunächt mit seinen Kindern und später mit den Enkeln immer besucht. „Vorm Rathaus hat es immer ein Karussell gegeben“, erklärt Fiechtner. Sein Bild spiegle also wirklich wieder, wie es etwa in den 80-er Jahren noch gewesen ist. Beim Gedanken an den Duft von Mandeln, Bonbons und Pfeffernüssen gerät er noch heute ins Schwärmen. „So könnte es gerne wieder werden“, erklärt der 70-Jährige. Und vielleicht trage seine Zeichnung ja einen kleinen Teil dazu bei.

Sein Handwerk hat sich Uli Fiechnter übrigens selbst beigebracht. „Das kam über meinen Beruf“, so der gelernte Dekorateur. Da habe man ihn quasi aufgefordert, sich doch auch mal im Zeichen zu versuchen. „Das muss schon ein bisschen angeboren sein“, meint Fiechtner. An der Leinwand hat er sich zunächst mit Ölfarben, später dann mit Aquarelltechniken versucht. „Das trocknet schneller“, so der Zeichner.

Zunächst hat er vor allem für sich selbst und Freunde gezeichnet. Oftsmals waren es Szenen aus der Schillerstadt. „Da habe ich für mich selbst was Schönes gewollt“, meint er. Vier Szenen aus der Schillerstadt, die die Jahreszeiten darstellen, sind es da geworden. Auch Landschaften aus seinen Urlauben bringt er gerne auf die Leinwand. Und ab und an fällt eben ein Auftrag ab. „Ich habe zum Beispiel zwei Kalender mit Motiven aus Marbach gemacht“, erzählt er.

Da reiht sich der Adventskalender also sehr gut ein. Der wird jährlich von Kai Keller, dem Geschäftsführer der Marbacher Zeitung und selbst Mitglied des Lions Club, erstellt. Hinter den 24 Türchen warten attraktive Gewinne – insgesamt 207 an der Zahl im Wert von 17 000 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders geht an die Marbacher Tafel und das Projekt „Grünes Band Neckar-, Murr- & Bottwartal“ sowie an weitere soziale Zwecke in der Region.