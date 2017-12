Marbach/Bottwartal Glühwein schmeckt, wenn’s von unten zieht

Crêpes, Glühwein und diverse Dekoartikel – da kommt weihnachtliche Stimmung auf. Auf dem von dem Gewerbe - und Handelsverein organisierten Affalterbacher Weihnachtsmarkt

am Samstag stimmten sich alle Besucher gemeinsam auf das nahende Fest ein. Nach der Begrüßung des Bürgermeisters Steffen Döttinger um 16 Uhr wurde es vor allem für die jungen Gäste spannend. Der Nikolaus höchstpersönlich schenkte jedem anwesenden Kind eine Kleinigkeit. So macht Weihnachten trotz der Kälte Spaß. 19 Stände von lokalen Vereinen, Selbstständigen und Gastronomen versorgten die Besucher mit Geschenkartikeln, Bastelprodukten und kulinarischen Spezialitäten. In diesem Jahr gab es für die Jüngeren noch ein Highlight auf dem festlichen Markt. Der Liederkranz las in einem Vorlesezelt den gespannten Zuhörern Weihnachtsgeschichten vor. Für die richtige Stimmung sorgte der örtliche Musikverein den ganzen Nachmittag und Abend über mit bekannten Liedern. Passend zum ersten Schnee öffnete der Oberstenfelder Weihnachtsmarkt

am Samstag seine Tore. Pünktlich zum Glockenschlag um 15 Uhr stimmten die Schüler der örtlichen Musikschule ein Ständchen zur Begrüßung an. Im Anschluss daran hieß auch der Bürgermeister Markus Kleemann alle mit einer kleinen Ansprache willkommen. ,,Lassen sie uns Weihnachten gemeinsam einen großen Schritt näher kommen”, sagte Kleemann um die Gäste auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Auf der ,,Bühne unterm Weihnachtsbaum” im Ortskern unterhielten die Kinder vom Hort Schatzinsel mit Weihnachtsgeschichten, Gesangschöre und Posaunenmusik die Gäste bis zum Zapfenstreich um 21 Uhr. Für die kleinen Marktbesucher gab es ein besonderes Programm. In der Bastelstube im Rathaus konnten die Kinder schöne Dekorationen kreieren. Zwischen 16 und 17 Uhr kam der Nikolaus mit Geschenken. Für die Großen gab es Bottwartaler Trollinger -Glühwein zum Aufwärmen. 41 Stände von lokalen Vereinen und Firmen konnten die Gäste bestaunen und sich so auf das Weihnachtsfest einstimmen. Der Steinheimer Weihnachtsmarkt

hat zum 32. Mal seinen besonderen Charme entfaltet. Rund 30 Aussteller nahmen an dem vom Bund der Selbstständigen (BdS) organisierten Treiben in der Fußgängerzone teil. Zwei Tage lang bestand Gelegenheit, sich mit weihnachtlichen Mitbringseln einzudecken und sich mit Freunden und Verwandten entlang der Stände an der Badtorstraße und am Marktplatz zu treffen. Der BdS-Chef Martin Daunquart eröffnete gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Winterhalter den Markt. Für den neuen Schultes war es das erste Mal, dass er das Flair genießen konnte. „Die Dächer sind weiß überzuckert und bei Temperaturen um null Grad ist es natürlich etwas anderes als bei zehn Grad“, sagte er im Gespräch. Er freue sich über die Beteiligung des Musikvereins bei der Eröffnung und dass es die Kleeblatt-Bewohner nicht weit zum Markt hätten, wo sie schöne Stunden verbringen könnten, wie auch alle anderen. „Ich habe einen Wunsch“, verriet Andreas Strohm den Besuchern auf dem adventsschön verwandelten Platz des Großbottwarer Weihnachtsmarktes.

Inmitten von Duftwolken von Glühwein, Würstle, Waffeln und ähnlichen frisch zubereiteten Leckereien, hoffte der Stellvertreter von Schultes Ralf Zimmermann, es mögen an dem Tag viele Bürger an die Urne zur Wahl des Rathauschefs gehen. Das war auch der Anlass, weshalb der Bürgermeistern in diesem Jahr nicht den traditionellen Weihnachtsmarkt eröffnen konnte. Aber auch in Zimmermanns Namen dankte Strohm dem Orga-Teams des MAG (Miteinander Attraktives Großbottwar). Neben geöffneten Läden, boten 46 Stände vor historischer Kulisse Waren für alle Sinne und wunderhübsche Geschenkideen. Dazu zauberte ein buntes Programm Adventsflair. Mit Dale Wilde, den örtlichen Orchestern und Chören sowie kleine, feine Lesungen auf der Weihnachtswichtel-Bühne.