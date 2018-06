Marbach/Bottwartal Gemeinsam mitfiebern und anfeuern

„Die Stimmung beim Public Viewing ist immer super“, freut sich Mahir Kizilbel von Mille Miglia in Murr. Auch wenn der Eiscafébesitzer nur Platz für etwa 50 Personen bietet, stünden am Ende des Spieles meist um die 200 Fans rund um den Bildschirm auf dem Dorfplatz. Noch mehr Menschen kommen vermutlich zu Panagiotis Cherakis ins Boothaus in Marbach. Der Wirt, der seit 20 Jahren Fußballspiele zeigt, blickt gelassen auf die Fußballwochen: „Ich freue mich wie jedes Jahr, vor allem auf friedliche Gäste!“ Diese hatte er bis jetzt auch immer.