Marbach/Bottwartal Frischgebackene Neckarguides

16 neue Neckarguides haben am 17. Mai im Naturinformationszentrum Casa Mellifera ihre BANU-Zertifikate von der Umweltakademie Baden-Württemberg erhalten. Von September 2017 bis Mai 2018 führte die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg in Kooperation mit den Städten Ludwigsburg, Remseck und Marbach und den Neckarguides einen Lehrgang zum BANU-zertifizierten Natur- und Landschaftsführer am Neckar zwischen Esslingen und Kirchheim durch. Damit leistet die Umweltakademie ihren Teil, dass hoch qualifizierte Natur- und Landschaftsführer als Botschafter in der Region mittlerer Neckar spannende und ansprechende Touren anbieten und nicht nur regionales Wissen vermitteln, sondern auch ein Natur- und Kulturerlebnis bieten, so die stellvertretende Leiterin der Umweltakademie Karin Blessing.