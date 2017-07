Marbach/Bottwartal Freibäder profitierenvom Boom derersten Saisonhälfte

Mit Riesenschritten nähert sich auch das Mineralfreibad Oberes Bottwartal der 100 000er-Marke. Der Mai und der Juni schlossen insgesamt mit 85 000 Besuchern ab. „Der Durchschnitt liegt sonst bei 73 000“, berichtet Tanja Mayer, im Oberstenfelder Rathaus für den Freibad-Zweckverband mit der Partnerkommune Beilstein zuständig. Das Bemerkenswerte an diesem Juni sei, dass an jedem Tag „meistens mehr als 1000 Gäste“ gekommen seien. Das sei längst nicht immer so. Nach einer Regenperiode bräuchten die Kunden ein bisschen, bis sie wieder ins Freibad pilgern. Der lang anhaltende Sonnenschein habe die Zahl solcher Übergänge in Grenzen gehalten.

Für das kommende Wochenende erwartet Tanja Mayer erneut einen starken Besuch. „Schönes Wetter ist vorhergesagt, und wir haben das 24-Stunden-Schwimmen“, sagt sie. Die ausrichtende Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bietet von Samstag, 8. Juli, um 12 Uhr bis zum nächsten Tag um die gleiche Uhrzeit unter dem Motto „Bottwartal 24“ einen Betrieb rund um die Uhr an. Das Ziel des Wettkampfs ist es, innerhalb der vorgegebenen 24 Stunden eine möglichst große Strecke zurückzulegen, entweder als Einzelperson, als Gruppe oder als Familie. Das Freibad selbst wird seine Tore am Samstag, 8. Juli, bis 23 Uhr für „normale“ Badebesucher geöffnet lassen. Jedoch dürfen von 23 Uhr an nur noch Teilnehmer des 24-Stunden-Schwimmens im Freibad sein. Die Freibadkasse werde bis 22 Uhr geöffnet sein, dabei gelte von 18.30 Uhr an der Abendtarif für 2,50 Euro.