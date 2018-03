Marbach/Bottwartal Faules Ei

Ein solcher anonymer Brief ist diese Woche auf meinem Schreibtisch gelandet. Um es genau zu nehmen, waren es gleich zwei Briefe. Einer war an unsere Redaktion gerichtet und einer war schon vor zwei Wochen an Landrat Rainer Haas geschickt worden. Der Absender? Ein „Steinheimer Bürger“. Sein Ziel? Eine Geschichte in unserem Lokalteil über die unhaltbaren Zustände in seiner Stadt. So nach dem Motto „Steinheim mal wieder“. Der Vorwurf: Die Stadt hat eine Ortschaftsrätin beschäftigt und mit ihrem Einsatz auf dem Einwohnermeldeamt gesetzeswidrig gehandelt. Die Fakten: Besagte Rätin hat in der Tat an drei Tagen insgesamt neun Stunden lang ausgeholfen. Doch ihr Einsatz war konform mit der Gemeindeordnung und von der Verwaltung darüber hinaus im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgeklärt.