Marbach/Bottwartal EU-Recht bremst Busbetrieb aus

Die Verlierer dieser Entwicklung sind die etwa 300 Busfahrer der RBS, von denen derzeit 160 in Ludwigsburg/Backnang, 120 in Böblingen und 20 in Heilbronn und Aalen unterwegs sind. Diese Fahrer werden nicht übernommen, sollten die Linien plötzlich nicht mehr von der RBS, sondern von anderen Anbietern bedient werden. Und dazu wird es garantiert kommen, denn die RBS will für die Linienbündel keine eigenwirtschaftlichen Angebote machen. „Wir sind mit unserem Tarifvertrag nicht wettbewerbsfähig“, erklärt Günther Kisser, stellvertretender Niederlassungsleiter der RBS in Ludwigsburg. Sein Unternehmen bezahle Busfahrer aufgrund seiner Vorgeschichte als Bahn-Tochter noch zu einem „fairen“ Tarif und entlohne sie auch für Standzeiten bis zu einer Stunde. Derart lange Wartezeiten könnten im Regionalverkehr leicht passieren.

Der Knackpunkt für den RBS-Ausstieg sind die Bedingungen der neuen Ausschreibung. Die Landratsämter im Bereich des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) wenden dabei den Tarif der Baden-Württembergischen Omnibusunternehmer (WBO) an. Dieser Tarif sieht vor, nur neun Minuten Standzeit zu entlohnen – das kann für einen Busfahrer laut Kisser bei einer Schicht von 14 Stunden darauf hinauslaufen, dass er nur acht Stunden bezahlt bekomme. Dazu gab es ein klares Nein der in der Eisenbahn-Verkehrs-Gewerkschaft (EVG) organisierten Busfahrer. Deren Haltung beschreibt der Gewerkschaftssekretär Günther Geißler: „Die Pausenregelung des WBO-Tarifs ist eine Katastrophe.“ Die Landratsämter hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, den RBS-Busfahrern mit einer Personalübergabe-Klausel im Wettbewerb eine Brücke zu bauen. Geißler hofft, dass die RBS-Fahrer mit Altverträgen an Töchter der sterbenden Mutter ausgeliehen werden.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern werden die Busfahrer in Baden-Württemberg mit der WBO-Ordnung noch relativ gut entlohnt, sagt wiederum Günther Kisser. „In vielen Bundesländern gilt nur die Mindestlohngrenze.“ Für die Regional Bus Stuttgart bedeutete das Nein ihrer Busfahrer, andere Wege finden zu müssen. So bewirbt sich die RBS-Tochtergesellschaft Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) um die Buslinien im Landkreis Ludwigsburg. Diese Firma wendet den WBO-Tarif an.

Für die Städte und Gemeinden im Raum Marbach und im Bottwartal hat das neue Vergaberecht eine konkrete Auswirkung: Das Schulbustraining, das die RBS als kostenlose Zugabe bisher immer anbot, müsste wohl beim jeweiligen Unternehmen zusätzlich eingekauft oder angefordert werden. Es ist nicht Teil der Vergabeleistung, bestätigt das Landratsamt Ludwigsburg. Die Behörde verzichtete bewusst darauf, bei der Ausschreibung den Busunternehmen einen Personalübergang für die Busfahrer vorzuschreiben. Sie stützt sich auf das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG), wonach ein Auftraggeber nur einen allgemein gängigen, repräsentativen Tarifvertrag berücksichtigen müsse, erklärt der Pressesprecher Andreas Fritz. „Nach diesen Tarifverträgen werden schon heute große Teile der im ÖPNV des Landes Baden-Württemberg beschäftigten Personen entlohnt.“ Nachteile für die Kunden sieht das Landratsamt nicht. Die beauftragten Busunternehmen stünden in der Pflicht, Ersatzbusse zu stellen, sollten sich Engpässe ergeben. Bisher hatte die RBS kurzfristig mit ihrem Fuhrpark auf solche Situationen reagieren können.