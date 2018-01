Marbach/Bottwartal Erstes CMT-Fazit fällt richtig positiv aus

Marbach/Bottwartal - Volle Gänge, zum Teil dichtes Gedränge in den Hallen: Auf der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, ist am Donnerstag allerhand los. Keine Ausnahme stellt da der Stand der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal in Halle 6 dar. Eingebunden in das Gelände der Stuttgart Touristik belegt der Stand der Tourismusgemeinschaft nur einen kleinen Teil der riesigen Fläche. Doch vor allem das große beleuchtete Bild hinter dem Stand zieht Blicke auf sich. Die Schillerhöhe sowie die Burgenlandschaft des Bottwartals prangen hier – und machen Lust einen Besuch.