Marbach/Bottwartal -Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg warnt am Dienstag vor erhöhten Ozon-Werten. Die Anstalt erwartet am Dienstagnachmittag in Teilen von Baden-Württemberg Werte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter. Laut Apothekenumschau bildet sich das Gas in Bodennähe verstärkt, wenn es sonnig und heiß ist und sich für mehrere Tage ein Hochdruckgebiet aufbaut. Folgen der erhöhten Ozonbelastung können zum Beispiel Hustenreiz, Atembeschwerden und Kopfschmerzen sein.