Marbach/Bottwartal Die Verluste – und ihre Ursachen

Die CDU habe viel für die innere Sicherheit getan „und dafür, dass Wirtschaftsflüchtlinge nicht mehr hier ankommen“, argumentiert Eberhard Gienger. „Es ist aber nicht so rübergekommen.“ Weite Teile der Bevölkerung fühlten sich durch die Aufnahme von Flüchtlingen nicht verstanden – das sei durch den Wahlerfolg der AfD deutlich geworden. Man müsse eine wirksame Verkürzung der Asylverfahren anstreben. „Es geht nicht, dass sich schon abgelehnte Asylbewerber derart lange mit Hilfe von Rechtsanwälten ihrer Abschiebung entziehen können.“ Die wirklich Verfolgten und Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, vor allem wenn sie sich jahrelang hier integriert hätten, arbeiteten und Steuern zahlten, nimmt Gienger ausdrücklich in Schutz. „Ich denke eher an Migranten, die in Zukunft noch kommen könnten.“ Für richtig halte er hingegen ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte.

Obwohl er in Baden-Württemberg unter allen SPD-Kandidaten nach Erststimmen auf dem dritten Platz landete, ist Thomas Utz mit seinem Ergebnis nicht ganz zufrieden, bei den Zweitstimmen liege die SPD im Wahlkreis Neckar-Zaber „im Landesschnitt“. Erfreuliche Ergebnisse in Marbach, Bietigheim-Bissingen, Tamm und Murr zeigten, dass seine Kandidatur durchaus wahrgenommen worden sei.