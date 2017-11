Marbach/Bottwartal Die Stadtbahn-Studie kommt ins Rollen

Über das gemeinsame Vorgehen der Landratsämter Ludwigsburg und Heilbronn informierte der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann in der Ratssitzung am Montagabend. „Ein Brief liegt uns vor“, sagte er auf Nachfrage und zitierte zum aktuellen Planungsstand der rund 37 Kilometer langen Stadtbahn für das Schozachtal und das Bottwartal. Der Kreistag in Heilbronn habe bereits sein Okay gegeben. Es geht dabei auch um den 22,6 Kilometer langen Abschnitt von Beilstein nach Heilbronn. Die Entscheidung des Ludwigsburger Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik (AUT) steht noch aus. Sie fällt noch in diesem Monat in der AUT-Sitzung am 24. November. Auf Ludwigsburger Seite liegt der 14,4 Kilometer lange Abschnitt von Marbach nach Beilstein. Beide Landkreise teilen sich die Kosten zu je 50 Prozent, wobei die Heilbronner Kreisbehörde ihren Anteil zu 100 Prozent selbst, also ohne Kommunen, finanziert. Dagegen bittet das Landratsamt Ludwigsburg die Anliegerkommunen für ihren Teil der Trassenuntersuchung von Marbach nach Beilstein zu 50 Prozent zur Kasse.

Kostenschätzungen für die Gutachten lägen noch nicht vor, teilt das Landratsamt Ludwigsburg auf Nachfrage mit. Die Wirtschaftlichkeit der nördlichen und der südlichen Teilstrecke solle separat, aber auch im Verbund untersucht werden. Das Landratsamt sieht „gute Realisierungschancen für die Gesamtstrecke Marbach-Heilbronn, deren Realisierung hohe Priorität genießt“. Der Verband Region Stuttgart bescheinigte dem Projekt in seinem Verkehrsplan eine „hohe Dringlichkeit“ und geht von rund 6000 Nutzern pro Tag aus.