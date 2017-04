Marbach/Bottwartal Die Saisonkarte bietet Vorteile, ist für viele aber ein Rechenspiel

Die Gründe für den rückläufigen Trend zur Saisonkarte dürften vielschichtig sein. „Es gibt immer einige, die rechnen, ob es sich lohnt“, weiß Torsten Bartzsch. Im Vorjahr habe man mit 5900 verkauften Dauerkarten einen sehr guten Wert erzielt. Die Zahlen hätten früher bei 6000 bis 8000 gelegen, seien aber heutzutage schwer zu erreichen. „Es gibt heute mehr Freizeitangebote – die Menschen wollen sich nicht mehr so festlegen.“ An Bedeutung insbesondere für Berufstätige gewinnt dagegen die Abendkarte, die ab 17 Uhr an den Tageskassen der Freibäder erworben werden kann und beispielsweise in Steinheim drei Euro kostet.

Wie das Wellarium so verzeichnet auch das Mineralfreibad Oberes Bottwartal weniger verkaufte Dauerkarten als noch vor zehn oder 20 Jahren. „Wir verbuchen dafür aber mehr Einnahmen an der Tageskasse“, berichtet Markus Kleemann, der die Saisonkarte im Vorverkauf für 65 statt 70 Euro „im schönsten Freibad zwischen Heilbronn und Stuttgart“ aber trotzdem für „ein tolles Ostergeschenk“ hält. Er verweist auf stabile Eintrittspreise, obwohl der Zweckverband der Kommunen Beilstein und Oberstenfeld kürzlich eine Millionen Euro in die Heizungsanlage investiert habe.

Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Schwimmbädern ist Kleemann froh, mit Ute Kuttner eine neue Betriebsleiterin gefunden zu haben. Die 40-Jährige verfügt über Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern, zuletzt im Ludwigsburger Stadionbad, wo sie für 42 Kräfte verantwortlich war. Ihr ist der Umgang mit Menschen wichtig. „Wir wollen einen Lob- und Tadelkasten einführen, in dem uns die Gäste ihre Meinung mitteilen können“, sagt sie. Auch werde sie einen Auszubildenden an den Beruf heranführen.

Das Freibad in Mundelsheim gewinnt 30 Prozent der jährlichen Einnahmen aus dem Dauerkartenverkauf, teilt die Kämmerin Ina Grausam mit. Im Rathaus laufe der Vorverkauf der Saisonkarten für 36 statt 40 Euro seit gestern und gehe drei Wochen lang bis zum 28. April. Derzeit werde das Freibad noch saniert. Die Eröffnung werde aber wohl planmäßig am Samstag, 13. Mai, stattfinden können.