Marbach/Bottwartal Die Äpfel für den Saft sind knapp

Nicht ganz so dramatisch wie bei der ASS in Steinheim, aber doch schwierig ist die Lage derzeit beim Safthersteller Streker in Aspach.

„Auch wir haben diese hohen Ernteausfälle zu verkraften“, sagt der Vertriebsleiter Daniel Brugger. Einziges Mittel gegen die Knappheit sei, möglichst viele Obstanbauer zu mobilisieren. „Wir machen deutlich: Es lohnt sich, Mostobst zu sammeln“, erklärt der Streker-Mitarbeiter. Statt wie in normalen Jahren 11 bis 12 Euro für den Doppelzentner zahle die Firma derzeit 19 Euro. „Das ist eigentlich ein Preis wider aller Vernunft.“ Doch dem Unternehmen gehe es darum, Streuobstwiesen zu fördern. Deshalb nehme es nur Obst aus der Region an und kaufe keins aus anderen Ländern hinzu. „Man darf nicht vergessen: Der Frost im April herrschte in weiten Teilen Europas“, so Brugger. Folglich bemühten sich auch die Safthersteller in den anderen Ländern, an Äpfel zu kommen. Er hoffe auf Obst aus „glücklichen Lagen“, nachdem in weiten Teilen der Region Stuttgart kaum etwas gewachsen sei. „Wir werden die Türen für die Anlieferung ganz lange offenhalten: bis in den November hinein.“

Eine gewisse Entwarnung gibt hingegen Walter Rau vom Steinkauz-Streuobstwiesen-Gesellschaft Beilstein-Ilsfeld-Oberstenfeld

nach den ersten Anlieferungen. „Die Obstannahme ist bisher besser gelaufen als befürchtet.“ Die Initiative werde die benötigten 450 Tonnen in Saft verwandeln und das Ziel auch dank vorhandener Bestände in diesem Jahr erreichen, schätzt der ehemalige langjährige Geschäftsführer der Initiative. Dies habe man unter anderem durch unerwartete Kleinsternten geschafft. „Wir haben auch neue Mitglieder gewonnen, die ihre Obstwiesen über den Verein relativ kostengünstig zertifizieren ließen.“ Pro Jahr gewinne Steinkauz zehn Prozent neue Mitglieder, aktuell seien es rund 300. Sie bekommen für ihre Bioäpfel gut das Doppelte des Preises für konventionell angebaute Äpfel. „Wir zahlen derzeit 23 Euro pro Doppelzentner.“

Feste Abnehmer der Steinkauz-Säfte sind Lebensmittel-Ketten wie Kaufland, Rewe oder Edeka, die ebenso wie der Partner Alnatura vermehrt auf regionale Bioprodukte Wert legten. Die Steinkauz-Initiative wolle nicht viel Geld verdienen, sondern in erster Linie ihre Mitglieder fördern, damit sie die Streuobstwiesen erhalten. „Es gibt keine landwirtschaftliche Nutzfläche mit mehr Tierarten“, betont Rau, der das Vorkommen auf 6000 Arten beziffert. Dass die Streuobstwiesen-Besitzer mit den Jahren immer älter werden und ihre Wiesen nicht mehr pflegen könnten, hält Rau für eine überwundene Generationenkrise. „Wir haben viele junge Mitglieder, die es lieben, mit ihrer Familien und Freunden unter den Bäumen zu sitzen.“ Das Beschneiden mache Arbeit, „aber die machen es gern“.