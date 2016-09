Marbach/Bottwartal - Bald kann geerntet werden: So, wie es derzeit in den Weinbergen aussieht, könnte die Lese der ersten frühen Sorten um den 20. September starten. Insgesamt sind die Weinmacher in der Region Marbach und Bottwartal jetzt optimistischer als im Laufe des Jahres. „Das war nicht so einfach“, sagt Eberhard Lang, der Kellermeister der Bottwartaler Winzer. „Wir hatten ständig Unwetter-Gefahren. Da ist die Stimmung gedämpft.“ Derzeit gehe die Entwicklung der Trauben aber aufgrund des trockenen, sonnigen Wetters gut voran. „Das könnte ein gutes Jahr werden“, so Eberhard Lang.

Auch Marcel Wiedenmann vom Weingut Sankt Annagarten in Beilstein würde das Wetter, wie es jetzt ist, „gerade so behalten. Das kann das Jahr zum Guten wenden“, ist er sich sicher. Auch, wenn er von dem Titel „Katastrophen-Jahr“, wie er es im Frühling einmal gelesen hat, nichts wissen will. „2011 war für mich ein Katastrophen-Jahr, weil es mir 80 Prozent des Ertrags verhagelt hat“, betont Wiedenmann. 2016 sieht er vielmehr eine schwierige und aufwändige Lese auf sich und seine Helfer zukommen. Denn es gibt durchaus vom Pilz befallene Reben. Aber auch hier spielt dem Weinmacher die aktuelle Witterung in die Karten. „Das ist klasse jetzt, da die Hitze sowohl die Pilze austrocknet, als auch die Fliegen, die wir hier nicht haben wollen, abhält. Die Handlese wird das Zünglein an der Waage sein.“

Stichwort Kirschessigfliege. „Vom Obstbau wissen wir, dass sie dieses Jahr wieder recht stark da war“, sagt Lothar Freihofer aus dem Aufsichtsrat der Lauffener Weingärtner, zu denen auch die Mundelsheimer gehören. „Aber Temperaturen über 30 Grad bremsen die Fliege durchaus aus.“ Durch entsprechende Pflege und vorbeugende Maßnahmen, so hofft er, sollte sich der Schaden gering halten.

Dieter Waldbüsser vom gleichnamigen Weingut in Kleinbottwar hat ebenfalls „großen Respekt“ vor der Kirschessigfliege. Letztlich müsse man aber abwarten, denn die Drosophila suzukii aus Südostasien geht erst auf die Trauben, wenn sie reif sind. Waldbüssers haben mit indirekten Maßnahmen vorgebeugt. „Wir haben in der Traubenzone gut ausgelichtet und das Gras recht kurz gehalten.“ Eventuell könne man noch mit Fruchtkalk spritzen, sodass die Fliegen nicht mehr so angezogen werden. „Insektizid wäre nur die Notlösung“, betont der Kleinbottwarer. Insgesamt ist Dieter Waldbüsser aber mit dem Jahrgang 2016 soweit zufrieden. Insgesamt habe sich das, was da ist, nach den Frostschäden vom Frühjahr gut entwickelt. „Es wird ein kleinerer, normaler Jahrgang. Und von der Qualität liegt alles drin.“

In der Schillerstadt ist man ebenso zuversichtlich. Matthias Hammer, der Chef der Marbacher Weingärtner, denkt, dass der Ertrag so wird, wie „wir es uns vorgestellt haben. Die Wetterentwicklung ist top“, sagt der Vorsitzende der Genossenschaft. Nur hat der Trollinger an manchen Stellen ein bisschen Sonnenbrand bekommen. „Von Pilzen sind wir aber großteils verschont geblieben, die lange Regenperiode hat aufgehört.“ Hammer ist zufrieden. „Ein guter Spätsommer ist sehr wichtig für die Qualität.“

Loslegen mit der Lese der frühen Sorten wie Acolon werden die hiesigen Weinmacher unisono etwa vom 20. September an. „Je nach Wetter“, betont Lothar Freihofer aber. „Das kommt jetzt auf die nächsten Tage an.“ Auch bei den Bottwartaler Winzern fällt die grobe Planung auf dieses Datum. „Aber das entscheidet sich letztlich kurzfristig“, so Eberhard Lang. Marcel Wiedenmann hat sein „Lese-Sach“ schon hergerichtet. Allerdings nicht, weil er sofort loslegen will. „Ende September wird es losgehen mit den frühen Sorten, vorher wollen wir noch zehn Tage in den Urlaub.“