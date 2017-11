Marbach/Bottwartal Der Fall des Hammermörders wird wieder ins Gedächtnis gerufen

Marbach/Bottwartal - Elke R. Evert steht am Donnerstagnachmittag im Archiv im Redaktionsgebäude der Marbacher Zeitung. Der Raum ist vollgestellt mit Regalen, in denen Ausgaben aus vergangenen Jahrzehnten lagern. Unter anderem aus den Jahren 1984 und 1985, aus denen sie jetzt, vor einer Kamera, noch einmal berichtet. Es geht um ihre Erinnerungen an den Fall des Hammermörders, der anderthalb Jahre die Region um Marbach in Atem gehalten, ja der damals deutsche Kriminalgeschichte geschrieben hat. Sechs Menschen erschoss der Polizist Norbert Poehlke, und das in drei Fällen nur, um ans Auto seiner Opfer zu kommen. Mit denen fuhr er dann zu Banken – die er mithilfe eines Vorschlaghammers überfiel. Norbert Poehlke hat also nicht, wie manchmal fälschlicherweise angenommen wird, mit einem Hammer getötet.