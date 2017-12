Marbach/Bottwartal CDU steht hinter Beschluss zur Bottwartalbahn

Marbach/Bottwartal - Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ludwigsburger Kreistags hat am 24. November in seiner öffentlichen Sitzung die Machbarkeitsstudie und die standardisierte Bewertung für die Bottwartalbahn in Auftrag gegeben (wir berichteten). Das Gremium folgte damit dem Votum, das der Kreis Heilbronn bereits in seiner Sitzung Anfang des vergangenen Monats abgegeben hatte.