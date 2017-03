Marbach/Bottwartal Blick ins Grundbuch ist nicht überall drin

Auch dem Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl wäre nicht bekannt, dass die Auslagerung nach Heilbronn Kritik der Bürger nach sich gezogen hätte. Das Verfahren sei offenbar praktikabel und einfach. Ein Anruf genüge, um sein Anliegen klären zu lassen. Aus dem Grund habe man im vergangenen Jahr auch beschlossen, nicht selbst aktiv zu werden.

Anders ist dagegen die Lage in Murr. Schon bislang mussten die Bürger nicht ins Notariat nach Steinheim fahren, um sich einen Auszug aus dem Grundbuchamt zu besorgen. Diese Dienstleistung habe man auch im Rathaus angeboten, berichtet der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Und das wolle man auch beibehalten. Deshalb sei formal beantragt worden, eine Einsichtsstelle anbieten zu dürfen. „Wir wollen den Service beibehalten“, betont der Schultes. Ein Mehraufwand sei damit jetzt also nicht verbunden. Es gehe um circa 50 Anfragen pro Jahr.

„Das bedeutet keinen höheren Aufwand“, bestätigt Andreas Linge, der Kämmerer von Pleidelsheim, wo die Ausgangslage ganz ähnlich ist. Die Bürger mussten schon in der Vergangenheit nicht aufs Notariat in Freiberg, wenn sie einen Auszug aus dem Grundbuch brauchten. Das konnte auch im Rathaus vor Ort erledigt werden. Um den Service zu erhalten, wolle auch Pleidelsheim Einsichtsstelle werden, sagt Andreas Linge, der von rund 70 Anfragen pro Jahr berichtet.

Der Mundelsheimer Bürgermeister Holger Haist liefert dieselbe Begründung: „Es geht um den Service für den Bürger.“ Deshalb habe man schon 2016 bei einer entsprechend qualifizierten Kollegin eine Einsichtsmöglichkeit geschaffen, nachdem der Außenposten des Besigheimer Notariats im Bürgerhaus im vergangenen Jahr aufgelöst worden war.

In Großbottwar sah man schon 2015 Handlungsbedarf, nachdem das Ende des Grundbuchamts im Ort gekommen war. Seither kümmerten sich er selbst und eine Mitarbeiterin um die Auszüge, sagt der Rathauschef Ralf Zimmermann. Ungefähr 100 Fälle pro Jahr müssten bearbeitet werden. „Ja, das ist ein Aufwand. Es funktioniert aber tadellos. Bürgerservice ist der große Punkt“, erklärt Ralf Zimmermann. Er bezweifelt auch, dass das Ganze genauso gut telefonisch oder via E-Mail funktioniert. Schließlich müsse man sich auch ausweisen und ein berechtigtes Interesse an einem Auszug aus dem Grundbuch nachweisen.

Thomas Storkenmaier musste sich bei seinem Anliegen indes nicht ausweisen – was er auch mit dem entsprechenden Schriftverkehr belegen kann. Einen Auszug aus dem Grundbuch hat er schnörkellos per E-Mail in Heilbronn beantragt – und schriftlich dann auch bekommen. „Der Auszug konnte auch nicht in falsche Hände geraten“, erklärt der Marbacher Hauptamtsleiter. Das Schriftstück sei an seine Adresse geschickt worden. Und die stimme ja mit der überein, für die er den Grundbucheintrag angefordert habe.