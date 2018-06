Marbach/Bottwartal Bildungszentrum kann saniert werden

Ausgesprochen zufrieden ist auch der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann mit den 2,079 Millionen Euro, die der Bund für die Modernisierung der Matern-Feuerbacher-Realschule in die Storchenstadt überweisen will. Die Kostenschätzung belaufe sich auf etwas mehr als drei Millionen Euro, womit die in Aussicht stehende Fördersumme eine „hervorragende Quote“ darstelle. Nun sollen die Planungen konkretisiert werden, damit das Realschulgebäude I von 2020 an in Schuss gebracht werden kann. „Wir müssen uns auch mit dem Rektor zusammensetzen“, betont Ralf Zimmermann. Immerhin sei zu gewährleisten, dass während der Sanierung der Schulbetrieb weiterlaufen kann. Die Millionen sollen unter anderem in die Heizung, Elektroinstallationen und den Schallschutz gesteckt werden.

Mit niedrigeren Summen wird in Beilstein jongliert, wo die Stadt in ihre beiden Schulen aktuell insgesamt 242 000 Euro investieren will und dafür 183 000 Euro vom Land als Unterstützung erhält. „Damit bekommen wir mehr als erwartet“, stellt der Bürgermeister Patrick Holl fest. Von dem Geld möchte die Kommune zum einen am Herzog-Christoph-Gymnasium einen Fachraum für NWT einrichten, zum anderen an der Langhansschule eine Sprechanlage inklusive Sicherheitstechnik installieren. Ein Teil der Arbeiten soll 2018 über die Bühne gehen, der Rest im ersten Halbjahr 2019 erledigt werden.

Der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon hofft hingegen, dass die Handwerker nur in den anstehenden Sommerferien in der örtlichen Grundschule aufschlagen, um in einem Aufwasch Fußböden, Wände, Decken und mehr in drei Klassenzimmern herauszuputzen und dort zugleich die Medientechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Ihm ist aber bewusst, dass es dafür mit einer kurzfristigen Vergabe der Gewerke klappen müsste. Lieber wären ihm deshalb eine längere Vorlaufzeit und ein früherer Förderbescheid gewesen. Dass erst jetzt Klarheit herrscht, findet der Rathauschef „sehr bedauerlich“. Vor der Bewilligung waren der Kommune die Hände gebunden. Denn vergibt man die Arbeiten vorher, kann man die Zuschüsse in den Wind schreiben. Und das wollten die Verantwortlichen in Benningen selbstredend nicht riskieren. Nun dürfen sie sich über 145 000 Euro freuen, die der Bund bereitstellt. 148 000 Euro hatte die Gemeinde beantragt, rund 450 000 Euro müssen für das Projekt in die Hand genommen werden.