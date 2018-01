Marbach/Bottwartal Bäume stürzen um, der Strom fällt aus

Gewohnt ist eine solche Frequenz eher die Feuerwehr in Marbach.

Sie musste – abgesehen von der Unterstützung in Birkhau – das Magazin wegen „Burglind“ am Mittwoch aber nicht verlassen. Anders in Steinheim,

wo es zwei Einsätze gab. Im Holzweg war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, in der Schafgasse waren Ziegel von einem Dach gefallen. In Erdmannhausen

war die Straße an den Lemberghöfen von einem umgestürzten Baum blockiert. Während hier die Feuerwehr ausrückte, schritten in Oberstenfeld

Forstarbeiter zur Tat, nachdem an der Straße zum Lichtenberg ein Baum umgefallen war. Verletzt wurde bei all den Vorfällen niemand.