Marbach/Bottwartal Autohäuser spüren große Verunsicherung

Eberhardt stellt zwei Forderungen an die Politik: „Für Euro 6 sollte man schnell die blaue Plakette ermöglichen, damit man saubere Diesel klar ausweisen kann.“ Und für die Nachrüstung sollte der Staat wie schon beim G-Kat und beim Rußfilter Anreize schaffen. „Viele Handwerker und Pendler mit Arbeitsplatz in Stuttgart können sonst bald nicht mehr in die Innenstadt fahren.“ Auch Geiger sieht den Staat in der Pflicht, die Nachrüstung finanziell zu unterstützen. „Ausklammern muss man ganz klar natürlich diejenigen, die betrogen haben, das muss der Hersteller dann übernehmen.“

Von VW, Skoda oder Seat sieht Cavit Gümüs aber keinen Cent. „Ich habe 20 Fahrzeuge auf dem Hof stehen, die könnte ich eigentlich verschenken“, so der Beilsteiner Autohändler. „Da heißt es dann, ich solle mich an die Rechtsabteilung wenden.“ Die zwei- bis dreitausend Euro für die Nachrüstung können sich viele nicht leisten, die aber aufs Auto angewiesen sind, um ins Geschäft zu kommen. Fair fände es Gümüs, wenn die Hersteller sich je nach Alter prozentual an der Umrüstung beteiligen würden. „Ob ein Auto zwei oder zehn Jahre alt ist, das darf man natürlich nicht in einen Topf werfen.“ Der Kunde könne dann entscheiden, ob die Umrüstung sich finanziell lohne oder eben nicht. Der Vertrauensverlust macht sich bei den Neuwagenverkäufen bemerkbar. „Ich bin froh, dass ich noch andere Marken habe, die werden jetzt verstärkt nachgefragt.“

Das Land setzt zur Einhaltung der Grenzwerte auf ein Bündel an Maßnahmen. „Für uns hat jetzt Stuttgart erstmal absolute Priorität“, sagt die Sprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart Katja Lumpp. Städte wie Marbach und Steinheim, wo die NOx-Werte ebenfalls hoch sind, behalte man im Blick. Zur angestrebten „großräumigen Lösung“ (wir berichteten gestern) könne man derzeit noch nichts Genaueres sagen. Da sich die Werte zum Beispiel in Pleidelsheim deutlich verbessert haben, wo schon vor einigen Jahren Maßnahmen wie Tempo 30 und LKW-Durchfahrtsverbot ergriffen worden sind, hoffe man zur Einhaltung der Grenzwerte auch auf die „natürliche Fluktuation“ im Fahrzeugbestand, sprich, dass nach und nach mehr saubere Diesel auf den Straßen in und um Stuttgart unterwegs sind.