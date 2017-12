Marbach/Bottwartal Agrarwissenschaftler schlägt Alarm wegen Pestiziden

Der Wissenschaftler stellte die alles entscheidende Frage: Wie schaffen wir, aus dieser Abhängigkeitsfalle mit all den negativen furchtbaren Folgen hier wie dort herauszukommen? Regenwälder werden weiterhin abgeholzt zugunsten Futtermittel für den Weltmarkt. Bauern und Indigene werden vertrieben.

Der Wissenschaftler aus Südbrasilien öffnete den Anwesenden immer wieder die Augen, indem er sagte: „Wir müssen aber fragen, wieviel Wasser wird damit exportiert, wieviel Böden werden da zerstört, wieviel Landlose und Bauern werden ausgeschlossen, die sich nicht mehr selbst ernähren können? Wieviel Kosten entstehen im Gesundheitssektor zur Behandlung der durch den Verbund von Mineraldünger und Glyphosat verursachten zunehmenden Krebserkrankungen in der Bevölkerung?“ So berichtete er davon, dass Menschen in den Städten und Kommunen Brasiliens denken, „ich kann ja Wasser in Flaschen kaufen“. Doch das Grundwasser und damit auch das Leitungswasser sind mittlerweile mit Glyphosat und Tallowaminen belastet. Diese Wirkstoffe, in der EU verboten, sind zuständig, dass Glyphosate in die Pflanze, in den Körper eindringen können. Dieser Wirkstoff bleibe in der Pflanze. Es komme aber auch über die Haut in unseren Körper. „Jeden Tag haben wir eine Dusche, denn unser Wasser hier im Süden Brasiliens ist kontaminert. Darin liegt das Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Europa Glyphosat verbietet. Andrioli berichtete auch davon, dass jetzt bereits neue Gen-Pflanzen zugelassen sind, die gegen vier bis fünf Gifte gleichzeitig resistent sind, die in der EU keine Zulassung haben. Aber: Alle Gifte kommen durch die Gen-Soja-Importe in die Futtertröge und in die Produkte hier in Europa. Der Wissenschaftler resümierte: Brasilien sei zum Weltmeister im Verbrauch von Agrargiften geworden und versorge den Weltmarkt mit diesen vergifteten Futtermitteln. Der Abend endete mit Einblicken in seine Universität UFFS, in der Landwirte in den Entscheidungsgremien sitzen. Sein Credo : „Es gibt Alternativen zu den vergifteten Soja-Importen aus Südamerika.“ Wir müssten aufhören mit dem überkommenen veralteten System der Bewirtschaftung und des Landbaus, das allen Lebewesen mehr Gifte, mehr Pestizide und mehr mineralische Düngemittel beschert. „Es ist Zeit für den Einstieg in eine Agrarwende“, so Andrioli