Marbach/Bottwartal Abgeordnete verteidigen Neuregelung

Am gestrigen Freitag ist das Gesamtpaket zur Abgeordnetenausstattung vom Landtag verabschiedet worden. Einer, der dafür gestimmt hat, ist der Grünen-Abgeordnete aus dem Wahlkreis, Daniel Renkonen. Statt „maßlos“ sei man dabei „maßvoll“ vorgegangen, sonst hätte er sein Ja nicht geben können, betont Renkonen. Als für ihn wichtigsten Punkt der neuen Regelung nennt er die Mitarbeiterpauschale. Wo es bisher unmöglich gewesen sei, zwei Vollzeitstellen zu schaffen, könne der Abgeordnete künftig seiner sozialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern gerecht werden. „Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter und stehen auf der Suche nach solchen in Konkurrenz mit anderen“, so Renkonen.

Gleichzeitig gibt der Grünen-Abgeordnete zu, die Erhöhung der Kostenpauschale von monatlich 600 Euro „hätte man nicht machen müssen“. Im Gesamtpaket sei sie aber eben mit drin gewesen. Und maßlos sei die Forderung nicht – die Aufwendungen eines Abgeordneten seien im Gegenzug auch nicht gering.