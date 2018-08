Marbach Bilder, die Zeit-Geschichten erzählen

Yakub Zeyrek ist 59 Jahre alt und arbeitet als Werbefotograf. Sein Atelier ist in Kornwestheim, aber er ist viel unterwegs, deutschland- wie europaweit: Großprojekte, Werbekampagnen, Privatkunden, und, und, und . . . Weil ihn viele seiner Reisen in die ehemalige DDR geführt haben, hat er angefangen, dortige Industriebrachen zu fotografieren. „Das hat mich fasziniert“, sagt Zeyrek. Für eine Ausstellung im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat Menschen an die verlassenen Orte zurückgeholt – diejenigen Menschen, die dort früher gelebt und gearbeitet haben.