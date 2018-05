Marbach Bewusster einkaufen für weniger Plastik

Mit der Vorstellung eines plastikfreien Marbach möchte Sebastian Engelmann nicht belehren oder gar ein schlechtes Gewissen machen, er setzt stattdessen auf Denkanstöße und Anreize. Ein paar Ideen hat er schon und möchte nun in einem nächsten Schritt mit dem Stadtmarketing-Verein klären, ob es beispielsweise möglich ist, bei einer Aktion kostenlose oder preiswerte Jutetaschen mit attraktivem Aufdruck wie zum Beispiel „Schillerstadt Marbach“ zu verteilen und dabei Tipps zur Plastikvermeidung zu geben.

Auch mit Händlern und Gastronomen möchte Engelmann gern ins Gespräch kommen und ein Bewusstsein dafür schaffen, wo man auf den Kunststoff vielleicht ohne Weiteres verzichten kann. „Wenn ich auf dem Markt ein Schälchen mit Erdbeeren kaufe, muss das nicht noch in eine Plastiktüte verpackt werden“, nennt er ein Beispiel. Denn wenn man wisse, dass man auf den Markt gehe, könne man ohne Probleme auch einen Rucksack oder einen Korb mitnehmen oder sogar Schälchen, um beispielsweise eingelegte Oliven zu kaufen, was einige Marbacher bereits täten. So etwas könne man ausbauen. „Mir ist klar, dass das in den Lebensmittelfilialen nicht möglich ist, weil die in den Konzern eingebunden sind und nicht aus der Reihe tanzen können, nur weil sie in Marbach sind“, sagt Engelmann. Er ist sich auch bewusst, dass es schwer ist, ganz ohne Plastik auszukommen, findet aber, zumindest ein Anreiz müsse da sein. Und er hofft, dass einige der kreativen Einzelhändler und Gastronomen in Marbach vielleicht sogar selber Ideen entwickeln, um Plastikmüll zu vermeiden, denn er ist überzeugt: „Wenn man Alternativen anbietet, werden die auch gewählt.“

Im Hinblick auf den beliebten, meist in Bäckereien angebotenen Kaffee zum Mitnehmen fände er es toll, wenn man auch da auf Wegwerfplastik verzichten könnte: „Vielleicht schaffen wir es ja, einen Mehrwegbecher zu entwickeln, den man entweder verkaufen oder in einer Aktion verteilen kann.“ Andere Städte wie beispielsweise Freiburg gehen diesen Weg schon. Besonderen Wert legt er darauf, dass gemeinsam etwas entwickelt wird. Für ihn selber jedenfalls steht fest: „Ich bleib‘ auf jeden Fall dran, weil es mir wichtig ist.“