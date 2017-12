Marbach Betreuung unter bestimmten Voraussetzungen

Marbach - Der Auftrag des Gemeinderats in der Sitzung im Oktober war unmissverständlich: Das Gremium forderte die Verwaltung auf, beim Thema Betreuung in der langen Mittagspause an der Grundschule nicht lockerzulassen und weiter nach einer Lösung zu suchen (wir berichteten). Die stand vor der Sommerpause kurz bevor, als die Stadt mit Itzebitz einen möglichen Partner an der Hand hatte. Die Kooperation scheiterte jedoch, weil der Betreuungsverein die Aufgabe nur mit Fachpersonal anpacken wollte, aber keine Erzieher fand. Der neuerliche Anlauf, den die Verwaltung zwischenzeitlich unternommen hat, scheint jedoch von Erfolg gekrönt zu sein. „Die Chance ist sehr, sehr groß“, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim.