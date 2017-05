Marbach Betreuung für die lange Mittagspause?

Nach dem Elternprotest haben sich am Montagabend die Elternvertreter und Lehrer, die Mitglied in der Schulkonferenz sind, Schulleiter Wolfgang Röslin, Bürgermeister Jan Trost, der Erste Beigeordnete der Stadt Gerhard Heim und je ein Vertreter der Fraktionen im Marbacher Gemeinderat im Sitzungssaal des Rathauses zum Gedankenaustausch getroffen. Gut eineinhalb Stunden hat das „konstruktive Gespräch“ laut Gerhard Heim gedauert. Dabei sei noch einmal dargestellt worden, dass sehr wohl eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit stattgefunden habe.

Am Ende hat man sich laut Heim auf einen Kompromiss verständigt: Damit die Kinder in der langen Mittagspause beispielsweise nicht in den Kirchenweinberg heimlaufen und mittags wieder zur Schule laufen müssen, wird nach einer Betreuungsmöglichkeit an der Schule gesucht. „Allerdings seitens der Eltern. Die Stadt wird beratend zur Seite stehen und nach einem Raum suchen“, so Gerhard Heim. Dazu sollen auch Gespräche mit dem Förderverein der Grundschule geführt werden. „Die Kinder können in der Mensa essen und werden danach ehrenamtlich betreut.“ Man habe versucht deutlich zu machen, dass nicht nur die Stadt in der Pflicht ist, alles zu ermöglichen, sondern in gewissem Umfang auch die Eltern in der Pflicht sind, ihren Beitrag zu leisten.