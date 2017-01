Marbach Bessere Taktung für die S4 gewünscht

Denn auch die Verwaltung des Verbands Region Stuttgart plädiert dafür, auf dieser Strecke häufiger Züge auf die Reise zu schicken. Und zwar im Rahmen einer „befristeten Verkehrsverbesserung für einen Zeitraum von vier Jahren“, wie es in der Beschlussempfehlung zum Verkehrsausschuss heißt, der am nächsten Mittwoch tagt. In der Testphase soll dann auch geprüft werden, ob mit „der Ausweitung des Angebots eine Nachfrage analog zur Linie S 60 generiert werden kann“. Bei besagter S 60 handelt es sich ebenfalls um eine Querspange, und zwar zwischen Böblingen und Renningen. Hier sei auch ein Halbstunden-Takt etabliert worden, sagt Dorothee Lang, Pressesprecherin des VRS. Deshalb solle die Trasse als Maßstab herangezogen werden. Im Grunde gehe es darum, zu prüfen, wie viele Fahrgäste zusätzlich gewonnen werden können.

Die Verantwortlichen der Region schlagen vor, den Halbstundentakt am Wochenende zwischen Marbach und Backnang schon im Dezember starten zu lassen. Dafür müssten im Haushalt fürs laufende Jahr noch 40 000 Euro eingestellt werden. Ab 2018 werden dann für die Umsetzung rund 615 000 Euro pro Jahr fällig. Den Kosten seien jedoch auch entsprechende Mehrerlöse durch anziehende Ticketverkäufe gegenzurechnen, betont die Verbands-Verwaltung. Außerdem sei dieser Abschnitt tatsächlich der einzige im gesamten S-Bahn-Netz, auf dem am Wochenende nicht im 30-Minuten-Rhythmus Züge verkehren. Darüber hinaus habe die touristische Nutzung der Züge, beispielsweise durch Wandergruppen, zugenommen. Diese Argumente wiegen für die Planer in Stuttgart auch den Umstand auf, dass das Fahrgastaufkommen zwischen Backnang und Marbach an Wochenenden bei etwas unter 1000 Passagieren pro Tag liegt und die Nachfrage auf dieser Route am geringsten in der gesamten Region sei. Wobei die Zahlen auch nach oben schnellen könnten, wenn das Angebot erst attraktiver gestaltet worden ist, wie der Marbacher Bürgermeister Jan Trost betont. Doch nicht nur deshalb zählt er zu den Befürwortern des aktuellen FDP-Antrags.

Jan Trost gibt zu bedenken, dass von einem Halbstunden-Takt mehrere Anrainerkommunen wie Erdmannhausen oder Kirchberg profitierten. Auch für eine verkehrsgeplagte Stadt wie Marbach sei es immer wichtig, wenn Projekte umgesetzt werden, die für Entlastung auf den Straßen sorgen. Und genau das könne der Fall sein, weil der Umstieg auf den ÖPNV verlockender werde. Genauso angetan ist Jan Trost deshalb von den aktuellen Plänen, unter der Woche tagsüber bis 2020 einen 15-Minuten-Takt auf der S4 zwischen Stuttgart und Marbach einzuführen. Weiter bis Backnang ist das nicht möglich, da hier nicht genügend Gleise liegen. Allerdings würde sich Jan Trost wünschen, dass VVS und Region zuerst „ihre Hausaufgaben erledigen“ und ein Konzept entwickeln, wie man den häufigen Verspätungen Herr werden könnte. „Das sorgt für Unmut“, erklärt der Bürgermeister. Nicht zuletzt bei Pendlern, die deshalb ihre Anschlussbusse verpassen.

Wie Jan Trost bewertet auch der Kirchberger Rathauschef Frank Hornek die Initiative der Liberalen unterm Strich positiv. „Grundsätzlich begrüßen wir jede Verbesserung“, stellt er fest. Genauso wie man jede Gleichstellung befürworte. Und darum handele es sich ja beim 30-Minuten-Takt für den Abschnitt zwischen Marbach und Backnang. „Das wäre also eine gute Sache“, sagt Frank Hornek. Auch wenn die Kosten vergleichsweise hoch wären. Im ÖPNV werde sich so etwas „aber nie komplett rechnen“, gibt Frank Hornek zu bedenken.

Außerdem müsse man ja sehen, welche Probleme durch den vielen Individualverkehr heraufbeschworen werden, ergänzt die Erdmannhäuser Bürgermeisterin Birgit Hannemann. Und die Fahrgastzahlen zwischen Marbach und Backnang hätten sich auch stetig erhöht. Folglich würde sie sich freuen, wenn der Antrag in die Realität umgesetzt würde. „Das ist ein Thema, um das wir schon lange kämpfen. Wir sind damit auch schon auf den VVS und die Region zugegangen“, erklärt sie. Der ÖPNV würde dadurch aufgewertet. Allerdings wünsche sich die Gemeinde noch mehr: dass der30-Minuten-Takt werktags bis in die Abendstunden verlängert wird.

Nun muss der Verkehrsausschuss aber erst einmal der Verbesserung am Wochenende zustimmen. Zugleich lässt die Verwaltung ermitteln, ob die Infrastruktur überhaupt ausreicht. Die Frage sei, ob die Trassen eine straffere Taktung hergeben und man nicht mit anderen Zügen ins Gehege kommen würde, erklärt die VRS-Pressesprecherin Dorothee Lang.