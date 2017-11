Marbach Bessere Energiebilanz kostet vermehrt Kraft

Nahezu konstant sei hingegen der Stromverbrauch geblieben. Positive Effekte wurden dadurch erzielt, dass das Blockheizkraftwerk längere Laufzeiten hatte. „Wir sind jetzt in einem Bereich, mit dem wir langsam zufrieden sind“, stellte der Experte fest. Aufgefressen wurde diese Einsparung unter anderem durch die neue Lüftungstechnik am FSG. Unterm Strich stiegen die Stromkosten im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent. Wie überhaupt die Strombilanz das Sorgenkind ist. Der Verbrauch kletterte seit 1999 um stattliche 40 Prozent. Aber auch hier kennt die Statistik eine zweite Seite. Berücksichtigt man in der Bilanz den selbst produzierten Strom, kann eine Einsparung um 14 Prozent verzeichnet werden.

Fakt ist jedenfalls, dass die Stadt durch ihre Investitionen für den Klimaschutz in den vergangenen Jahren auch Geld gespart hat. 2016 mussten rund 435 000 Euro für Wärme und Strom ausgegeben werden. Ohne Energiesparmaßnahmen und ohne Holzhackschnitzelanlage wären es mehr als 600 000 Euro gewesen. Seit 1999 sind unterm Strich rund 2,3 Millionen Euro eingespart worden. „Dahinter steckt aber auch ein enormer Einsatz finanzieller Mittel“, gab Ernst Morlock von der SPD zu bedenken. Insofern sei es richtig, ökologische Verbesserungen immer dann in Angriff zu nehmen, wenn ohnehin eine Sanierung auf der Agenda steht.

Hendrik Lüdke von Puls lobte, dass sich hinsichtlich des Klimaschutzes vieles in Marbach bewegt habe. Er warnte aber davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. „Denn das könnte doch dazu verleiten, beim kommunalen Klimaschutz nachzulassen. Das aber wollen wir, und ich hoffe auch die Verwaltung und die anderen Fraktionen, nicht“, erklärte Hendrik Lüdke. „Man sieht, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist aber auch klar, dass Verbesserungen immer schwieriger werden“, stellte Andreas Bertele von der CDU fest. Jürgen Waser von den Grünen freute sich ebenfalls, dass die Stadt in den vergangenen Jahren die Bilanz deutlich verbessern konnte. Der jährliche Energiebericht habe sich zudem bewährt. So habe man die Chance, die jeweiligen Schwachpunkte zu erkennen.