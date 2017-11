Marbach Berufstheater mit Zimmerleuten

„Heut sind die Zimmerleute bei euch zu Gast!“ Um bei dem einen oder der anderen die „Weichen für den zukünftigen Lebensweg“ richtig zu stellen, erzählten Ausbildungsmeister Stefan Mauer und Azubi Leonie Schaaf von ihrem abwechslungsreichen Beruf. „Wir bauen Häuser und Hallen – auch haben wir stets großen Gefallen am Bewahren alter Bausubstanz. Da gibt es viel zu tun, `ne Menge Arbeit – vielleicht seid ihr dazu bereit?“

Dass viele in der Runde noch nicht wussten, was sie nach der Schule machen wollen, war für Zimmermeister Richard Betz keine schlechte Nachricht. „Ich hab erst mit 30 Jahren gewusst, was ich wirklich will.“ Die Lebensgeschichte, die er in seinem Theaterstück erzählt, war teilweise recht dick aufgetragen – was die Jugendlichen sich aber gleich gedacht haben. „Was habt ihr geglaubt? Und was stimmt nicht?“, fragte der „Zimmerer mit Leib und Seele“ hinterher. „Dass Sie im Knast waren, stimmt nicht!“, meinte einer der Jugendlichen. „Doch, ich war mal im Gefängnis – aber nur für einen Tag. Ich habe da eine Aufführung für Jugendliche gemacht, und ich muss sagen, auch denen wird eine zweite Chance gegeben.“ Allerdings wolle er keine zwölf Monate im Gefängnis verbringen wie seine Theaterfigur, die als Investmentbanker die Bilanzen fälschte und dafür ins Gefängnis musste. Erst auf Umwegen gelangte der junge Mann in dem Stück zu seinem Traumberuf. „Wenn du nichts mehr hast, hast du immer noch deine Hände!“, hat er sich gesagt.