Marbach Belegklinik in Marbach bleibt ungewiss

Marbach - Ein großes Fragezeichen setzte Landrat Rainer Haas gestern in Bezug auf eine Belegklinik in Marbach mit 40 Betten, die als Ersatz für das Marbacher Krankenhaus vorgesehen war. Die Förderpolitik des Landes, die auf Zentralisierung setzt, bereitet auch Probleme bei der Belegklinik, machte der Landrat gestern während eines Pressegesprächs deutlich. Die Realisierung hängt vor allem davon ab, wie ein derzeit ausgearbeitetes Konzept beim Land ankommt, das die Belegklinik mitfinanzieren müsste. Neu ist die Überlegung des Landrates, das Gelände neben der Belegklinik gleichzeitig als Reserve- oder Ausweichstandort für zumindest eine Abteilung der großen Häuser Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen zu verwenden. „Die Kapazitäten dort sind an der Grenze“, sagte der Landrat am Montag. Haas könnte sich beispielsweise vorstellen, einen Teil der Psychosomatik auszulagern, wenn der Platz in Ludwigsburg nicht mehr ausreicht. Andere Abteilungen müssten zwingend beieinander bleiben, um kurze Wege zu bewahren. Aber bei psychischen Erkrankungen könne man sich auch einen Pendelverkehr vorstellen.