Marbach Beim Mittagstisch ist jeder willkommen

Inmitten all dem Trubel steht der Koch Heinz Hörpel am Herd und frittiert ruhig ein Schnitzel nach dem anderen: „Das Fleisch muss schwimmen – und es saugt sich nicht voller Fett, wie viele Leute immer denken.“ Seit gut sieben Jahren steht der 73-Jährige mit seinem Helfer-Team einmal in der Woche in der Küche, um gemeinsam für den Mittagstisch „Iss mit“ ein Menü auf die Teller zu bringen. „Angefangen hat alles damit, dass meine Enkelin eine Freundin aus der Schule zum Essen mitgebracht hat, weil sich deren Eltern nicht täglich eine warme Mahlzeit leisten können“, erinnert sich Hörpel zurück. Das hat ihn beschäftigt und so stellte er nur einige Wochen später im Rahmen einer Klosterauszeit dem Rest der Gemeinde seine Idee vor, doch in der Erlöserkirche ein kostenfreies Mittagessen anzubieten: „Der damalige Pastor war gleich mit von der Partie.“ September 2010 lud man zum ersten „Iss mit“ – 19 Personen kamen, bis Weihnachten waren es dann 50.

Heute schwanken die Besucherzahlen zwischen 70 und 90 Personen – je nachdem, was aufgetischt wird: „Heute könnten es wieder mehr werden, weil es Schnitzel gibt.“ Heinz Hörpel kennt seine Gäste – vor allem Fleischgerichte kommen gut an. Als Beilage gibt es heute Kartoffelsalat, den die Helfer vorbereiten: 25 Kilogramm Knollen müssen geschält und in Scheiben gehobelt werden. Letzteres übernimmt Waltraud Hörpel, die Ehefrau: „In der Gastronomie gibt es Maschinen dafür, aber wir setzen auf Handarbeit.“ Außerdem kann man sich die Arbeit mit einigen Anekdoten gleich viel lustiger gestalten. „Heinz hat am ersten Tag unserer Ehe zum ersten Mal gekocht“, so Waltraud Hörpel. „Und das ist missglückt. Das Essen ist dick eingebrannt – und das war ein ganz neuer Topf.“ Das kennt auch der frühere Pastor Traugott Holzwarth, der mit seiner Frau Anja unermüdlich an der Spüle Kartoffeln schält: „Ich habe mal einen Topf Blaukraut einfach vergessen.“