Die Kommune habe ihr städtebauliches Konzept für den Bereich rund um die Oehlerkreuzung am 24. April vorgestellt. Inbegriffen sei dabei auch die „Vorzugsvariante der Straßenbauverwaltung“ für den Knotenpunkt gewesen. Dennoch kann sich das Vorhaben nicht von heute auf morgen realisieren lassen. Es sei mit der Stadt vereinbart worden, zunächst Artenschutzuntersuchungen vornehmen zu lassen, berichtet Kreuzinger. Die Bestandsaufnahme betreffe sowohl das Gelände, das die Kommune städtebaulich verändern will, als auch das Areal, das für den Straßenbau benötigt wird. Was die weiteren Planungsschritte anbelangt, sei nun die Erstellung eines Vorentwurfs für die Umgestaltung der Kreuzung an der Reihe. Darüber hinaus müsse auch erst eine Genehmigung vorliegen. Das Baurecht soll in diesem Fall über ein Bebauungsplanverfahren hergestellt werden.