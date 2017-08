Marbach Bei Gesprächen zur Klinik geht’s ans Eingemachte

Marbach - Das Ende des Marbacher Krankenhauses in seiner bisherigen Form ist ausgemachte Sache. Ob im Gegenzug aber tatsächlich eine Belegklinik gebaut wird und weitere flankierende Angebote wie Reha und Psychosomatik hinzukommen, hängt nach wie vor in der Schwebe. „Es finden weitere Abstimmungsgespräche statt“, sagt der Bürgermeister Jan Trost. Lieber wäre es ihm gewesen, wenn schon ein Knopf an der Sache dran wäre, fügt er hinzu.