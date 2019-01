Marbach Bei Asylheim ist der Zeitdruck draußen

Gleichwohl hat die Kommune ihre Pläne nicht ad acta gelegt, die Unterkunft auf der Rollschuhbahn irgendwann umzunutzen und dort preiswerte Wohnungen anzubieten. Und schon jetzt müssen sich die Flüchtlinge den Umzug in das neue Gebäude ein Stück weit verdienen. Die Stadt will Asylsuchende, die sich besonders integrationswillig zeigen, mit einem Platz in dem maximal 48 Personen fassenden Haus belohnen. Bei der Zuteilung der Personen wird aber auch darauf geachtet, nicht unnötig Konflikte heraufzubeschwören, betont Jan Trost. So sollen beispielsweise Ethnien, die sich in ihren Heimatländern bekämpft haben, nicht zusammen in dem Gebäude einquartiert werden. Generell als förderlich für das Binnenklima in den städtischen Unterkünften habe sich auch der Ansatz erwiesen, auf einen guten Standard zu setzen. „Das hat sich bewährt. Nach außen gibt es kaum Konflikte“, sagt Jan Trost, der allerdings keinen Hehl daraus macht, dass intern in den Heimen natürlich auch mal gestritten wird.