Marbach Bedarf an neuem Feuerwehrhaus bekräftigt

Veit Keim erklärte auch, warum das so ist. Zum einen mangele es an Parkplätzen. Zum anderen sei es ein Problem, dass das Gebäude nicht nur von der Feuerwehr genutzt werde. „Bei einem Alarm birgt das Vorhandensein von Personen, die nicht zur Feuerwehr gehören, eine hohe Unfallgefahr. Die Leute können nicht richtig reagieren, weil sie das nicht kennen“, erklärte er. Darüber hinaus liege das Domizil in der Nähe von Schule und Kindergarten, weshalb hier natürlich beim Ausrücken nichts passieren dürfe. Zugleich gehe es aber darum, schnellstmöglich zum Einsatzort zu gelangen. „Das beißt sich“, betonte Veit Keim, der noch auf eine weitere Schwäche aufmerksam machte: die Höhe der Fahrzeughalle. Moderne Wagen passten da gar nicht rein. Die sanitären Anlagen seien zudem nicht nach Geschlechtern getrennt. „Dabei brauchen wir bei der Feuerwehr Frauen. Wir können sie aber da nicht unterbringen“, stellte der Fachmann fest.

Alles in allem sei also ein Neubau in Rielingshausen nötig. Ziel sei, 2018 ein Raumkonzept zu erstellen und ein Grundstück für den neuen Standort zu sichern – der in der Nähe der Gemeindehalle liegen könnte. Der weitere Fahrplan sieht vor, 2019 einen Architekten mit den Planungen zu betrauen. Baubeginn könnte 2020 sein. „Das ist jetzt nur eine Skizze. Aber ich muss sagen: Das Gerätehaus ist absolut grenzwertig“, hob Veit Keim hervor.