Marbach Bauhof soll zeitgemäßere Räume bekommen

Dagegen hätte sicher auch Sebastian Engelmann von den Grünen nichts einzuwenden, der ausdrücklich betonte, hinter dem Projekt zu stehen. Er erkundigte sich aber, warum das geplante neue eingeschossige Bürogebäude so konzipiert werden soll, dass theoretisch noch ein Stockwerk obendrauf gepackt werden könnte. „Warum macht man das nicht gleich zweistöckig?“, wollte er wissen. Zum jetzigen Zeitpunkt benötige man keine weiteren Kapazitäten, erklärte Trost. Man wisse jedoch nicht, was die Zukunft bringe. Eventuell brauche man einmal für ein Stadtwerk oder andere technische Dienste Personal. Die Mitarbeiter könnten dann in einem zusätzlichen Geschoss untergebracht werden, sagte der Bürgermeister. Es koste zwar etwas mehr, das Gebäude nun statisch für eine mögliche Erweiterung nach oben zu rüsten. „Aber dadurch haben wir für die Zukunft alle Möglichkeiten“, betonte Trost.