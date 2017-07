Marbach Baugebiet kommt auf den Prüfstand

Martin Mistele von den Freien Wählern will sich inhaltlich zu dem Thema nicht äußern. Aber es treibe auch seine Fraktion um, so Mistele. „Auch uns beschäftigt die Frage, ob das Ganze in die richtige Richtung läuft, aber wir müssen den Brocken noch kauen.“

Und was sagt der Rathauschef zum Vorstoß der SPD? Er sei nicht überrascht, erklärt Jan Trost. „In Sitzungsrunden war das ja immer wieder Thema.“ Nach der Sommerpause müsse man eine Entscheidung treffen. Das Aus des Baugebietes ist für Jan Trost aber keine Lösung. „Das wird die Wohnnot noch weiter steigern“, ist er überzeugt. „Schließlich wollen auch gut bezahlte Leute nach Marbach ziehen.“ Chinesen etwa, die beispielsweise bei Bosch arbeiten und ihr Kind auf das FSG schicken wollen, nennt Trost ein Beispiel. Das Umlegungsverfahren sei weitestgehend fortgeschritten, in der zweiten Jahreshälfte wolle man einen Knopf an alles machen.

Jürgen Schmiedel von der SPD betont auf Anfrage noch einmal, dass die Presseerklärung vom Ortsverein, nicht von der Fraktion stamme. Die Fraktion im Gemeinderat werde die Umsetzung der Vorgaben vorantreiben – und in dieser Sache auch den Schulterschluss mit den anderen Fraktionen suchen. „Wir sind nicht gegen das Baugebiet, aber die sozialen Ziele müssen erreicht werden“, betont er. Und sollten diese nicht erreicht werden, dann müsse man das Ganze stoppen. In diesem Zusammenhang erinnert Jürgen Schmiedel an einen Antrag, den er im Rat gestellt hatte: Die Stadt kauft alles auf und schreibt die Baulandpreise fest. „Die Stadt Ludwigsburg hat das auch erst wieder so beschlossen, aber für diesen Vorschlag gab es keine Mehrheit und der Blick zurück nützt nichts.“